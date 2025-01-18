政治人物拿死刑政治操作終將反噬　黃國昌：苗博雅就是典型例子

▲黃國昌新春揮毫發春聯。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

死刑犯黃麟凱16日晚間槍決伏法，是台灣時隔4年後再次執行死刑，也是總統賴清德上任後首例。社會民主黨議員苗博雅因過去支持廢死立場，成為網友關注焦點；對此，民眾黨代理主席、立院黨團總召黃國昌今（18日）說，死刑是非常嚴肅的問題，政治人物拿死刑來進行政治操作以及政治攻擊，終將遭到反噬，「苗博雅就是一個最典型的例子」，相信很多台灣人對於苗博雅議員過去這段時間的言行非常失望。

苗博雅昨透過直播回應，她在2024年9月20日的臉書貼文中就已經做了公開表態，死刑存廢是一個激烈的議題，公民有言論自由，任何人都可以對大法官的判決發表意見跟批評，但是大法官的職責是守護憲法，不受到任何政黨力量的干涉或施壓，「大家都知道我對死刑存廢有長期明確的立場，但是在個人的立場之前，還有更重大的社會跟國家的利益」。

苗博雅強調，她的立場從未變過，也不避諱談論廢死議題，過去也發布過許多影片討論這個議題，但在現在這個時間點有人跑來問她支持還是反對死刑，顯然是明知故問，更不是真的想聽她的想法，其實就是要拿她的話來當往後政治攻擊的素材，「我為什麼要配合演出？」

黃國昌今在新北市板橋舉辦春聯發放活動時說，死刑是一個非常嚴肅的問題，「我想，政治人物拿死刑的執行來進行政治操作以及政治攻擊，終將遭到反噬，苗博雅就是一個最典型的例子」。他直言，對於苗博雅議員過去這段時間的言行，他覺得讓很多台灣人非常非常失望。