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黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣　詭異過程曝光

死囚黃麟凱1槍伏法！　昔揹14命「殺人魔」吳新華挨5槍才斷氣

▲死囚黃麟凱在於16日晚間伏法，讓死刑議題再次掀起討論。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

全台最年輕死刑犯黃麟凱，因以童軍繩勒斃女友及女友母親遭判死，於本月16日晚間10時02分槍決伏法，引起社會關注。據悉，黃麟凱伏法前吃了雞腿、喝高粱，再抽了1根菸後，最後注射2劑麻藥後，法警以1槍完成行刑。然而，曾創下台灣治安史紀錄，當時被判處10個死刑的「殺人魔王」吳新華，被押上刑場槍決時，用了5槍才完成死刑程序，這也使法警心生恐懼。

根據《中時新聞網》報導，殺人犯吳新華過去組成強盜集團，從1981年開始四處犯案，直到1987年落網，共奪走14條人命，不僅隨機搶劫司機並滅口，還，將2名新竹湖口裝訓部營區的哨兵殺害後搶奪步槍再棄屍。後來，吳新華甚至連身邊的知情人士、一起犯案的同夥都不放過，多人被他殺害後埋屍。

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直至吳新華的同夥犯下搶銀樓案件，被1輛計程車尾隨在後並通報警方，吳新華才終於落網，最終被判10個死刑，而整個集團共7人被判死刑定讞。判決一出，吳新華的死刑迅速就被執行，但在刑場上，卻發生了令人膽寒的怪事。

報導指出，吳新華臨刑前，因腳軟被法警用拖的方式進入刑場，後來法醫替吳新華注射麻醉劑後，吳新華陷入昏迷，再由法警放至沙坑上，讓吳新華呈現「趴姿」，法醫也於吳新華背上的「心臟部位」做上標記。當時執行槍決的年輕法警對著吳新華標記的「心臟部位」開了1槍後，疑似因麻醉劑打得不夠深，吳新華竟然因痛感醒來，還開始掙扎慘叫，嚇得年輕法警不斷發抖，還差點掉槍，不敢繼續開槍。

一旁的資深法警長見狀，立刻上前推開年輕法警，拿起執行的槍枝繼續朝著吳新華的「心臟部位」補了第2槍。依照台灣現行死刑流程，法警執行槍決過後，經過20至30分鐘，法警會上前聽死者的心跳、測量脈搏，確認死囚是否已經死亡，若無，則會再補開槍。

沒想到的是，吳新華被開2槍後仍沒有斷氣，法警隨即再對吳新華補了2槍，但中了4槍的吳新華還是有脈搏，此時法醫才察覺有異狀，重新聽了吳新華的「心跳聲」後，發現吳新華的心跳聲比常人的還要微弱，趕緊將聽筒往右移動後，才發現吳新華的心臟位置偏向右邊，最後法警重新對準正確的「心臟部位」補了第5槍，才終結了吳新華的生命。

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