黃麟凱昨伏法　師鐸獎女師遺屬喊「除惡務盡」：別只是過場而已

▲面對死刑犯遭槍決，同為受害者家屬的張介能盼政府除惡務盡。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

死刑犯黃麟凱2013年以童軍繩勒死王姓女友母親，事後並性侵女友後再將其勒斃，昨已伏法。法務部說明，黃男手段殘酷，犯行泯滅人性，為犯罪情節最嚴重犯行，符合憲判字第8號最嚴密法律程序。對此，「師鐸獎女教師命案」遺屬張介能今（17日）表示，期待有為的執政當局，當除惡務盡，別落入哄一哄騙一騙的忽悠過場而已，也呼籲奉承拍馬的不肖法官，秉持你的專業骨氣硬起來，何謂「情節最嚴重之罪」？「被害人遍布天上人間一直盯著你呢」。

一名曾獲師鐸獎的退休女教師10年前慘遭劉志明以榔頭重擊頭部，強盜、性侵並殺害，震驚全台，案件纏訟逾10年，經歷5度判處死刑，但在去年年底，最高法院援引大法官第8號釋憲判決，認定劉志明的犯罪行為屬隨機殺人、非預謀，情節未達「最嚴重」標準，因此改判無期徒刑。這樣的判決讓張介能相當不滿，相關民間團體去年特別舉行反廢死「白玫瑰運動」，希望該案能重啟再審，還給被害人與遺屬遲來的公道正義。

法務部昨日槍決死囚黃麟凱，張介能表示，終於在大家呼籲下，震醒了賴政府，昨晚終於開了執行槍決的真槍，直接回應此起彼落的正義之聲。王爸爸等待12年終於還給遺屬至少撫慰人心的公道！再來呢？試問司法院與法務部，何時開啟師鐸獎女教師命案的重新審理？

張介能提到，民意如水可載舟覆舟，欣見執政者正視主流民意，以行動落實公理正義，回應檢警摘奸發伏擒凶歸案之艱辛，期能撥亂反正回頭是岸。

因此，張介能期待有為的執政當局，當為德必卒，除惡務盡，別落入哄一哄騙一騙的忽悠過場而已，也呼籲奉承拍馬的不肖法官，秉持你的專業骨氣硬起來，何謂「情節最嚴重之罪」？答案就在你的專業良知裡，人民的眼睛是雪亮的，「被害人遍布天上人間一直盯著你呢」。

