黃麟凱槍決「遇大煞、受死」　民俗專家曝：閻羅王也討厭這種人

▲黃麟凱昨日伏法。（圖／記者陳豐德翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

黃麟凱2013年先勒死女友媽媽，更冷血蒙眼性侵女友完再勒斃，終於在昨（16日）22點2分遭槍決。事實上，昨日農民曆為大煞的「受死」凶日，民俗專家張旭初曾透露，槍決有時候會挑時辰，但對於惡行重大之人，挑不挑時辰已經不重要，就連閻羅王也最討厭這樣的人。

昨日原定晚間9點要執行槍決，但拖延1小時卻沒有任何消息，一度讓讓死者家屬王爸爸感到緊張，「我心臟跳很快，很怕不會執行」，直到10點多傳來消息，黃麟凱被施打兩瓶麻藥才昏迷，最後在22點2分伏法。

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事實上，查看科技紫薇網站，昨天（1月16日）農民曆為甲辰龍年12月17日，顯示「日值『受死』凶神」，除了畋獵、捕捉，適宜做的事情都與喪葬有關，像是破土、除服、成服、啟鑽、安葬、修墳、立碑等。

▲鄭捷在2016年伏法。（圖／ETtoday資料照）



時間回到2016年5月10日，法務部也在晚間突然執行鄭捷槍決，刑場法警於晚間8點47分舉槍對著鄭捷的心臟，開下第一槍，接著再補兩槍，鄭捷才斷氣，當天是農曆4月初4，對應農民曆上的「戌時」，也就是晚上7點到8點59分之間，這段期間沒有吉神卻有「凶煞」，包括日破、地兵、白虎、大凶，總之，諸事不宜。

民俗專家張旭初當時解釋表示，鄭捷槍決這一天雖然適合嫁娶，但整體來說也還是個「凶日」，時辰又遇上「大凶」，鄭捷在這時被開3槍才斃命，其實已經算他命硬。因為「大凶」意味著別做任何事，除非，就是特意要讓人「不好走」，也就是說，活著的會「諸事不順」，死了的，靈魂不僅不會上天堂，也不會遊走人間，會直接打入地獄，接受最嚴酷的刑罰，永不超生。

張旭初也指出，挑時辰執行槍決，或許也是一種對死囚犯行憤慨的宣洩，但其實像鄭捷這樣的死刑犯，挑不挑時辰已經不重要，因為惡行重大，已經達到人神共憤程度，就連閻羅王也最討厭這樣的人。

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