誰比黃麟凱「更該馬上槍決」　網怒點1逆子！卻不在死囚名單中

▲黃麟凱昨日22:03分伏法，台灣時隔5年再次槍決。（圖／ETtoday製）



網搜小組／劉維榛報導

32歲死刑犯黃麟凱在昨（16日）伏法，2013年他以童軍繩勒死女友母親，事後蒙眼性侵女友完再勒斃，法務部說明，黃男手段冷血殘酷，犯行顯已泯滅人性。而牢裡還有36位死囚，一名網友發問，剩下的36位死刑犯中，「有比黃麟凱更該馬上被槍決的人嗎？」

一名網友在PTT表示，台灣時隔5年後，突然執行死囚槍決，想必嚇到不少人，而黃麟凱手法殘暴，勒殺女友媽媽後，還躲在房間等待女友回家，甚至性侵完又勒死她，「兩條人命...殘忍又兇暴，當初家屬出來痛苦的畫面歷歷在目，真的早該伏法了！」

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對此，原PO詢問，目前台灣待槍決的36個死刑犯中，「有沒有誰的情節比黃麟凱更加嚴重，更需要被處理掉的？」

文章曝光後，多數人點名新竹縱火人倫悲劇，燒死8名親人的陳彥翔竟被判無期徒刑，「8條人命那個」、「放火燒人那個」、「8條人命的那個垃圾」、「縱火殺八個親人那個，前陣子被改判逃死」、「新竹縱火的，還有新北割嚨的未成年」、「縱火那個到底怎麼可以逃死」、「燒死8人..居然判無期」、「殺人放火的那個應該判死」、「燒死人那個啊，被燒死多痛苦」。

其他人也回應，王景玉街頭殺害小燈泡、國三生割頸案的乾哥乾妹、台南雙警遇襲命案、「王景玉用精障逃死，可憐小燈泡」、「殺雙警的，直接死一死」、「殺警和砍死國中同學那兩個8+9」、「乾妹不爽就砍死國中同學的那一個」

有網友更直言，殺人就該償命，「死刑定讞的都該執行，沒爭議的盡快，有爭議的再檢視一次，沒冤枉就執行，很難嗎？」「全部都該執行」、「全部都該被處理掉」。

▲陳彥翔縱火燒死8名家人。（圖／記者吳銘峯攝）



2022年6月間，新竹輪胎行發生大火，逆子陳彥翔因與父親發生口角，竟潑灑15公升汽油縱火，造成一家11口8人慘死，其中包括陳母、陳男兒女、妻子、妹妹、大嫂、姪女。

對於陳彥翔一審判死，但二審高院改判無期徒刑，讓陳男大嫂的母親林雪紅感到難以接受，「你們救的是一條惡魔的命」、「不要再做惡魔的護航者了」，同時也透露，事發當時陳妻還苦苦哀求不要點火，但陳男置若罔聞。

關於其他36位死刑犯中，包括關押最久又曾被刑求的邱和順、因殺警案被判死刑的王信福，以及2008年、2009年涉嫌殺害媽媽、婆婆和先生，被稱為「驚世媳婦」的「唯一女性死囚」林于如。