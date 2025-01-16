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產投課程3年10萬助取證照加薪　即起報名培養職能與技術

▲產投課程3年10萬助取證照加薪　

▲林峰生在職進修「高空工作車操作人員訓練」課程。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃竹苗分署為鼓勵在職勞工進修，推出「產業人才投資方案」訓練課程有AI人工智慧、ESG永續發展、資安、數位行銷等逾上百門課程，且今年更加碼到3年最高補助10萬元，讓小資上班族進修沒煩惱。71年次的林峰生，從布料買賣轉行外商工程公司，藉由參加「高空工作車訓練課程」為自己加薪26000元，也培養與時俱進的職能與技術。

林峰生退伍後，透過親戚介紹進入布料買賣行業，從事相關工作近15年。然而，隨著紡織業衰退及老闆結束營業，他開始重新思考未來發展，決定轉換跑道，尋找新的職業機會。幸運地，他在離職後一個月內成功加入位於桃園觀音的外商工程公司擔任倉庫作業人員，工作期間積極接受各項訓練，強化自身工作能力，並陸續考取堆高機、移動式起重機及職業大客車等相關證照。

▲產投課程3年10萬助取證照加薪　

▲桃竹苗分署委託台灣安全衛生協會苗訓中心辦理「高空工作車訓練班」訓練實況。（圖／桃竹苗分署提供）

為因應職業安全衛生法針對高空工作車操作人員須完成專業安全訓練課程，以防止操作不當造成的職業災害的新規定，林峰生在得知桃竹苗分署委託台灣安全衛生協會辦理的「高空工作車操作人員訓練班」符合他的需求，便立即報名參訓。

經過36小時的專業訓練，他順利通過測驗並取得結訓證書。不僅提升了專業能力，也因專業證照獲得公司肯定，並加薪近26,000元。林峰生以自身經驗鼓勵其他在職勞工定期檢視職涯與產業發展，選擇合適的職業訓練課程，培養第二專長並考取相關證照，這不僅能提升競爭力，還能開啟更多職業發展機會。

為提升在職勞工競爭力並強化專業知識及技能，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手近150家優質訓練單位，配合產業人力需求及趨勢，在轄區內辦理AI人工智慧、ESG永續發展、資安、數位行銷等逾上百門在職訓練補助課程，每位勞工3年內最高補助10萬元的訓練費用，即日起陸續開放報名，歡迎在職勞工朋友踴躍上「台灣就業通」報名參訓。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，隨著產業變化迅速，在職勞工適時培養第二專長，不僅有助於提升職場競爭力，也能為企業培育更多人才，強化產業競爭力。他鼓勵在職勞工積極利用「產業人才投資方案」來增能或轉型。

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