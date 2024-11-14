身障婦步花甲之年再創業　靠職訓「工作室業務繁忙」

▲洪麗美學習縫紉職訓，訓後成立個人工作室專營修改衣服及輔具製作。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

已步入60歲的洪麗美，年輕時曾從事服裝行業，隨著景氣影響加上為照顧家庭而離開職場超過10多年，原本打算選擇美髮業重新開始，但由於身障行動不便，工作空間缺乏無障礙設計、操作輔具有所受限，加上長時間需要高舉手臂等體力負擔，讓她發現復職的路並不容易。

經朋友的介紹及網路搜尋下，麗美得知勞動力發展署桃竹苗分署委託台灣職業訓練多元發展協會開辦「服飾車縫製技能應用班」，原本對服裝製作就感興趣的她，加上課程符合本身所需，為進一步學習完整的製衣及打版技術並以此為業，她決定報名參訓。

▲洪麗美參加服裝職訓利用學到的車縫技能為身障者客製輪椅輔具

訓練期間，麗美積極學習，從了解織品材料特性到服裝袋包的量身、打版、製圖、剪裁、修改及女裝丙級等相關技能，讓她收穫滿滿；結訓後，她創立了「洪阿姨修改衣服」工作室，專注於服飾修改及輔具客製，身為身障人士的麗美，更運用所學，製作出一系列專為電動輪椅使用者設計的收納包、杯套及搖桿套等防水輔具，實用又便捷，深受身障人士與顧客的喜愛。

▲洪麗美人生下半場學習縫紉技能，為自己再創事業第二春。（圖／桃竹苗分署提供）

如今，工作室業務繁忙，她對於60歲仍能依靠縫紉專業賺取收入，感到非常滿足，並積極鼓勵其他障友們加入職訓行列，不論年齡或身份，共同開創未來。桃竹苗分署長賴家仁表示，桃竹苗分署藉由委外職前訓練計畫結合轄區內優質的辦訓單位，提供適合婦女的多樣化職業訓練課程，包括服裝設計、自媒體行銷、創新設計及智慧控制人才培訓班、室內設計建築實作班、國際貿易報關人才培訓、職場會計進階、餐旅民宿實務、烘焙伴手禮暨輕食製作以及流行快剪髮型實務等。

113年度分署已協助951位婦女順利就業。他進一步補充，委外職前訓練課程陸續在「台灣就業通」網站公告，歡迎年滿15歲以上、有就業意願的失(待)業者報名參與，一般民眾只需負擔20%的訓練費用，而非自願離職者及特定對象則可免費參訓。此外，符合特定條件者還可申請職業訓練生活津貼，以減輕參訓期間的生活負擔。