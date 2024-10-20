出生時右手手指相互沾黏　江佩萱奪身障技能競賽「麵包製作」金牌

▲江佩萱(右)克服障礙以優異的實力，拿下「麵包製作」金牌，左為頒獎人立委林月琴。(圖／桃竹苗分署提供)

記者楊淑媛／桃園報導

勞動力發展署桃竹苗分署19日表示，第18屆全國身心障礙者技能競賽於今日揭曉成績並頒獎，為期三天的賽事，共有來自全國342名身心障礙選手齊聚參與藤藝、家具木工、電腦程式設計、網頁設計等26個職類的競技，該分署培訓的基礎女裝、蛋糕裝飾、西餐烹飪、進階女裝及麵包製作等5個職類13位選手參賽，拿下 1金3銀2銅佳績。

其中，江佩萱在「麵包製作」項目中獲得金牌，而黃偉翔、呂靜誼、廖浡彣分別在「基礎女裝」、「蛋糕裝飾」、「西餐烹飪」項目中贏得銀牌，充分展現分署卓越的培訓實力。

▲江佩萱出生時右手手指相互沾黏，歷經多次手術和復健，才勉強恢復功能。(圖／桃竹苗分署提供)

奪下「麵包製作」職類金牌的選手江佩萱，目前就讀萬能科大餐飲管理系四年級，曾經榮獲2023年總統教育獎「奮發向上獎」，更在第17屆全國身心障礙者技能競賽「蛋糕裝飾」職類及第53屆全國技能競賽「麵包製作」職類拿下金牌，此次挑戰身心障礙技能競賽也不負眾望再次奪得金牌，榮登三冠王。

江佩萱出生時右手手指相互沾黏，歷經多次手術和復健，才勉強恢復功能，雖然手部有障礙，但無法動搖她對烘焙的熱愛和決心。抱持著不屈不撓的信念，她忍痛反覆練習，增強手部肌肉的穩定性，努力克服揉麵團力道不均的問題，期待每次都能呈現出最美味的麵包。

▲桃竹苗分署在第18屆全國身心障礙技能競賽拿下1金3銀2銅佳績，副分署長游勝璋(2排右3)與獲獎及培訓選手。

江佩萱很感謝陳明裡老師的指導和桃竹苗分署提供的培訓資源，讓她能專注在競賽訓練，精進烘焙技巧。江佩萱期許自己在畢業後能在業界發光發熱，未來也期待擁有自己的烘焙坊，回饋社會，幫助有需要的人。

桃竹苗分署長賴家仁表示，身心障礙者技能競賽舉辦的目的是為了激勵身障者積極學習技能，更重要的是透過這些專業訓練讓其挑戰自我取得成就，打破社會大眾刻板印象，看見身心障礙者的專業技能與毅力，也有助於他們獲得更多的就業機會，並進一步鼓勵更多身障人士學習及提升技能，為社會帶來正向的動能。