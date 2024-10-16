　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃竹苗分署13選手競逐全國身障者技能競賽　女裝選手游懿文拚佳績

▲桃竹苗分署13選手熱情參與全國身障者技能競賽

▲「基礎女裝」培訓選手游懿文(前)在徐彥芬老師(後)的指導下，勤學服裝打版製作技能。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動力發展署桃竹苗分署15日表示，第18屆全國身心障礙者技能競賽將於10月17、18日在新北市莊敬高職登場，桃竹苗分署本屆也熱情參與，共培訓5個職類、13位選手參賽，選手們將帶著在桃分署所錘煉出的優質技術，角逐各職類的金牌寶座。

其中，基礎女裝選手游懿文，先天患有心臟瓣膜閉鎖不全、心房中隔缺損之心臟病，雖然手術將冠狀導管閉鎖，但此後仍須注意不能做激烈活動，讓其生活有諸多限制。在一次因緣際會下，得知桃竹苗分署的「設計創意職群」開設許多適合自己體況又富有口碑的職訓課程，於106年參加了「服裝創意課程」，自此走上製作衣服的學習旅程。

▲桃竹苗分署13選手熱情參與全國身障者技能競賽

▲桃竹苗分署長賴家仁(右2)為「基礎女裝」培訓選手游懿文(左2)、彭如瑩(右1)打氣加油。（圖／桃竹苗分署提供）

游懿文於過程中獲得許多成就感，在徐彥芬老師鼓勵下，毅然決然挑戰自我成為選手，即使比一般人需要克服更多困難，也不輕言放棄，家人縱使心疼她，但見她對服裝製作的執著與熱情，最終都轉為支持她勇敢逐夢。

游懿文說：基礎女裝需要掌握基本的縫紉技術和服裝結構知識，在訓練過程中，常常需要重複的練習和不斷的修正錯誤，除此之外，為按時完成作品，還要學會時間和壓力的管理，原本擔心自身障礙會影響練習，但在分署及老師的耐心培訓下，她努力戰勝障礙以取得佳績。

桃竹苗分署長賴家仁表示，選手們不僅鍛鍊了技巧與能力，更鍛鍊了無畏挑戰、堅韌的意志，在競賽中，勝負固然重要，但他們突破、勇敢面對困難的態度，才是最值得大家敬佩的。

ET快訊
齊柏林之子苗栗演講　竟遭羞辱
黃曉明女友評論伍佰的歌「猥瑣」！　陸網氣炸
綠鬣蜥狂繁衍　屏東遭攻陷淪「侏羅紀公園」
孫安佐喊話狄鶯、孫鵬
新青安核貸金額破6400億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

Xpark小小生命大慶典　即起迄12／31日來館壽星獨享生日特典

桃園「有AI哈客松創點子大賽」　結合科技推廣客語學習

桃竹苗分署13選手競逐全國身障者技能競賽　女裝選手游懿文拚佳績

桃園「微酵派對」市集10／ 26登場　推出多項有趣互動體驗

還有3個多月！2025台灣燈會在桃園　謝美英籲張善政團隊加快腳步

齊柏林兒子演講被羞辱「靠爸餘蔭吃一輩子」　苗栗縣府道歉了

2025萬金石馬拉松開始報名　侯友宜：挑戰世壯運「先跑萬金石」

新北5區全品項農損救助　10／28前可到公所申請

台南永康學生無校可讀　蔡育輝嗆解編文小用地讓奇美醫院獲利

營造無油煙用餐環境　台東縣府呼籲餐飲業落實油煙防制

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

趙小僑扮黑臉「打典典寶寶手心」　見她秒學..驚覺：不能這樣對她！

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

謝國樑被柯文哲USB記載200　認家族有來往：全力配合調查

高雄早餐名店「排煙管竄煙」　消防灌救...阿北一旁淡定吃

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

北韓開炸京義線道路影像曝光　路標諷刺說再見

中國海警4船侵擾我國海域10小時　海巡艦艇「逼近對峙」畫面曝光

Xpark小小生命大慶典　即起迄12／31日來館壽星獨享生日特典

桃園「有AI哈客松創點子大賽」　結合科技推廣客語學習

桃竹苗分署13選手競逐全國身障者技能競賽　女裝選手游懿文拚佳績

桃園「微酵派對」市集10／ 26登場　推出多項有趣互動體驗

還有3個多月！2025台灣燈會在桃園　謝美英籲張善政團隊加快腳步

齊柏林兒子演講被羞辱「靠爸餘蔭吃一輩子」　苗栗縣府道歉了

2025萬金石馬拉松開始報名　侯友宜：挑戰世壯運「先跑萬金石」

新北5區全品項農損救助　10／28前可到公所申請

台南永康學生無校可讀　蔡育輝嗆解編文小用地讓奇美醫院獲利

營造無油煙用餐環境　台東縣府呼籲餐飲業落實油煙防制

《春天的花蕊》作曲人詹宏達辭世　享壽67歲

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》一天銷量破300萬套　史上最多182名角色

打爆孫安佐「贏也不光榮！」　韓森回應二番戰戰帖：網友會想看嗎

減重總是失敗？「5個方法」有效提升新陳代謝　多吃蛋白質也管用

無人機入侵平壤「南韓軍方是主謀」　金與正：我們已掌握確切證據

巴西女9歲喪父立志當警察　25年後親手抓住殺父殺手

Xpark小小生命大慶典　即起迄12／31日來館壽星獨享生日特典

桃園「有AI哈客松創點子大賽」　結合科技推廣客語學習

桃竹苗分署13選手競逐全國身障者技能競賽　女裝選手游懿文拚佳績

桃園「微酵派對」市集10／ 26登場　推出多項有趣互動體驗

科博館內一群恐龍開趴？ 「群龍亂舞」超魔性扭動

地方熱門新聞

齊柏林兒子演講被羞辱「靠爸餘蔭」　苗栗縣府道歉了

勞基法新修正　勞雇可協商延後強制退休違者重罰

Xpark小小生命大慶典　即起迄12/31日來館壽星享特典

東方淨苑募捐百萬　助颱風受災退休師重建家園

萬金石馬拉松開始報名　侯友宜：挑戰世壯運「先跑萬金石」

台南永康學生無校可讀蔡育輝嗆解編文小用地造成

2025台灣燈會　謝美英籲張善政團隊加快腳步

桃園「微酵派對」市集　10/ 26登場　

桃竹苗分署13選手　參與全國身障者技能競賽

工會老師周上2節課一節薪高達1.1萬元議員質疑合理性

新北5區全品項農損救助　10／28前可到公所申請

6都唯一南消評核9大項皆獲特優黃偉哲肯定

桃園有AI哈客松創點子大賽　推廣客語學習

南消培養高級救護技術員有成

更多熱門

相關新聞

被賴總統點名「世界冠軍」！北科大學生陳思源奪冷凍空調金牌

被賴總統點名「世界冠軍」！北科大學生陳思源奪冷凍空調金牌

總統賴清德在今年國慶演說特別點名，4位在國際為台灣爭光的新一代年輕人，其中包括年僅20歲就讀台北科技大學的陳思源，今年9月才剛從法國里昂奪下有「技能奧運」之稱的國際技能競賽冷凍空調職類金牌。陳思源說，對冷凍空調的熱愛源自於對技術的無窮好奇，很高興能站上國際舞台為台灣爭光。

2024原創服裝大賞　ESG設計走秀服裝超吸睛

2024原創服裝大賞　ESG設計走秀服裝超吸睛

桃竹苗分署漆作國手李俊誠　國際技能競賽奪銅

桃竹苗分署漆作國手李俊誠　國際技能競賽奪銅

桃竹苗分署開辦職訓課程　國手級師資優

桃竹苗分署開辦職訓課程　國手級師資優

桃竹苗分署移地辦訓　泰雅族婦手作原味麵包

桃竹苗分署移地辦訓　泰雅族婦手作原味麵包

關鍵字：

桃竹苗分署全國身障者技能競賽

讀者迴響

熱門新聞

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

即／ASML財報暴雷「重挫13%」！半導體集體跳水

2警遭毒駕撞死　警政署認定因公殉職

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

黃曉明女友評論伍佰的歌「猥瑣」

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

齊柏林之子苗栗演講　遭辱「靠爸餘蔭吃一輩子」

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

拆我屋者全家必死！高雄男「以死詛咒」拆遷工程　

齊柏林兒子演講被羞辱「靠爸餘蔭」　苗栗縣府道歉了

周刊爆柯文哲USB記載「謝國樑200」　北檢回應了

狂拉血便2年！她「大腸整個塞住」末期了　醫嘆問題在馬桶

趁小女友熟睡侵犯！他賠2百萬+結婚換輕判

更多

最夯影音

更多

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

趙小僑扮黑臉「打典典寶寶手心」　見她秒學..驚覺：不能這樣對她！

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面