桃竹苗分署13選手競逐全國身障者技能競賽　女裝選手游懿文拚佳績

▲「基礎女裝」培訓選手游懿文(前)在徐彥芬老師(後)的指導下，勤學服裝打版製作技能。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動力發展署桃竹苗分署15日表示，第18屆全國身心障礙者技能競賽將於10月17、18日在新北市莊敬高職登場，桃竹苗分署本屆也熱情參與，共培訓5個職類、13位選手參賽，選手們將帶著在桃分署所錘煉出的優質技術，角逐各職類的金牌寶座。

其中，基礎女裝選手游懿文，先天患有心臟瓣膜閉鎖不全、心房中隔缺損之心臟病，雖然手術將冠狀導管閉鎖，但此後仍須注意不能做激烈活動，讓其生活有諸多限制。在一次因緣際會下，得知桃竹苗分署的「設計創意職群」開設許多適合自己體況又富有口碑的職訓課程，於106年參加了「服裝創意課程」，自此走上製作衣服的學習旅程。

▲桃竹苗分署長賴家仁(右2)為「基礎女裝」培訓選手游懿文(左2)、彭如瑩(右1)打氣加油。（圖／桃竹苗分署提供）

游懿文於過程中獲得許多成就感，在徐彥芬老師鼓勵下，毅然決然挑戰自我成為選手，即使比一般人需要克服更多困難，也不輕言放棄，家人縱使心疼她，但見她對服裝製作的執著與熱情，最終都轉為支持她勇敢逐夢。

游懿文說：基礎女裝需要掌握基本的縫紉技術和服裝結構知識，在訓練過程中，常常需要重複的練習和不斷的修正錯誤，除此之外，為按時完成作品，還要學會時間和壓力的管理，原本擔心自身障礙會影響練習，但在分署及老師的耐心培訓下，她努力戰勝障礙以取得佳績。

桃竹苗分署長賴家仁表示，選手們不僅鍛鍊了技巧與能力，更鍛鍊了無畏挑戰、堅韌的意志，在競賽中，勝負固然重要，但他們突破、勇敢面對困難的態度，才是最值得大家敬佩的。