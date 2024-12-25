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職訓加持！企管女畢業生學程式　成功轉行軟體工程師

▲職訓加持！企管女畢業生學程式

▲林晏伶參加職訓，跨越門檻成功轉行為軟體工程師。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

就讀企業管理系的林晏伶，畢業後迅速投入職場，先後擔任成衣製造業的業務助理、旅遊服務業的行銷企劃，以及旅宿業的櫃台人員。在轉換不同職業領域的過程中，她希望能找到自己真正喜愛的工作，但每一份工作她都無法堅持太久，也始終無法發掘出自己的熱情與成就感。

直到有一天，她回想起大學時期曾接觸過Python程式編程，並對此產生了濃厚興趣，這激發了她對未來職業發展的渴望。於是，她主動報名參加桃竹苗分署開設的「ERP企業資訊系統設計與手機應用」職業訓練課程，從零開始學習，希望能藉由訓練，提升自己在職場所需的專業技能。

▲職訓加持！企管女畢業生學程式

桃竹苗分署開辦各類資訊職訓課程，協助失業民眾提升技能，順利就業。（圖／桃竹苗分署提供）

在參訓初期，林晏伶即面對C#語言和後端資料庫操作的學習挑戰，因為缺乏相關背景，遇到不少困難，但她並未放棄。在授課老師的指導下，她循序漸進，逐步克服難題，慢慢累積知識並提升專業技能。歷經900多個小時的努力，她從軟體開發門外漢，蛻變為具備扎實技術的專業人士，並取得WORKFLOW ERP企業證照。

目前，她在電子業大廠擔任軟體工程師，負責MES生產流程系統的規劃、開發與維護工作，薪資也大幅成長；負責教學的蔡宏松老師表示，學習程式時，方法至關重要，分署會利用詳盡範例，採取導引式學習，由老師示範，再由學員一步步練習，直到熟練掌握。

桃竹苗分署長賴家仁25日表示，參加職業訓練不僅能獲得專業技能，更重要的是在學習過程找到自己的熱情所在，林晏伶努力在職訓中不斷學習成長，是職業轉型的成功關鍵，這種轉變不僅反映了她個人的勇氣和毅力，也證明了職業訓練對學員技能提升和職涯發展的推動作用。

桃竹苗分署結合業界專業師資與設施設備，並為遠地學員提供住宿，創造良好的學習環境。114年將開設115班職前訓練課程，提供2980個訓練崗位，歡迎15歲以上需要學習工作技能及失、待(轉)業的民眾報名參加職訓。

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