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桃竹苗分署助專業升級　114年度提供2,980個免費職訓名額

▲桃竹苗分署助專業升級

▲服裝製作打版實務課程。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

職業訓練是提升個人競爭力和適應職場需求的重要途徑，勞動部桃竹苗分署於114年度將開辦115門職訓班，提供2980個訓練名額，課程涵蓋AI人工智慧應用、Python程式設計、CERO機械繪圖、智慧製造AI軸控實務、空間圖資管理等新興領域。即日起開放報名，歡迎有意轉職或進修專業技能的失(待)業民眾踴躍參訓。

桃竹苗分署長賴家仁2日表示，為因應國家政策及產業發展趨勢，分署每年都會開設各項職業訓練課程，114年度更增設多個新班，邀請產業專業講師及經理人親自授課，藉由豐富的實務經驗與分享，幫助學員順利銜接職場。

例如:「室內裝修工程實務班」的AutoCAD授課講師林信賢，擁有建築師執照及超過17年以上的營建業實戰經驗，將能為學員帶來深具價值的實務知識和技能。歡迎15歲以上的失業或待業民眾報名參訓，除了可享免費訓練外，訓練期間，符合中高齡、獨力負擔家計、二度就業婦女或依社會救助法列冊輔導的街友等特殊對象，還可申請訓練津貼。此外，遠道受訓的學員可提供住宿服務；課程結束後，還將輔導學員就業。

▲桃竹苗分署助專業升級

▲智慧製造-工業AI軸控發展實務課程。（圖／桃竹苗分署提供）

為滿足就業市場對人才的需求，桃竹苗分署開設八大職類課程，涵蓋機械設計、觀光休閒、機電服務、資訊服務、建築設計、創意設計、能源服務及物流服務等領域，提供學員多元的職業發展選擇；資訊類課程幫助學員掌握各類語言編程、雲端網管及網絡安全技術，緊跟科技潮流；機械加工課程則深入教授精密機械製造實務；智慧節能水電及冷凍空調課程，則專注於冷凍空調與室內配線等實務技術，培養節能專業人才；機電職類課程帶領學員掌握機電整合及可程式控制(PLC)技術，可在自動化生產領域發揮關鍵作用。

此外，還有旅宿從業人員實務課程，幫助學員投入旅宿業，成為專業房務人員；服裝製作課程，讓您學習服飾創意設計實務與縫製打版技巧；多媒體剪輯與視覺設計課程，培養學員具備創意與設計實作能力；室內裝潢與木工製作設計課程，幫助學員成為建築實作專才；其他課程還包含:民宿經營、伴手禮製作、生成式科技應用、西式輕食飲料製作、直播社群網拍、時尚美髮及養生足體等，透過移地及產學合作模式辦理，協助學員提升專業技能，實現穩定就業的目標。

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