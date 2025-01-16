賴清德找蕭美琴當韓國瑜「學姐」　現場傳授赴美經驗

▲賴清德邀請蕭美琴擔任韓國瑜的「學姐」，傳授赴美經驗。（圖／總統府直播）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德邀請立法院長韓國瑜，率領朝野立委代表團，赴美出席美國總統當選人川普就職典禮。今（16日）於府內接見代表團時，特別找來副總統蕭美琴，以「學姐」身份到場，分享4年前擔任駐美代表時，代表國家出席美國總統就職典禮的經驗。

由於近來立法院朝野針鋒相對，惡性鬥爭越演越烈，賴清德上午在總統府接見韓國瑜與跨黨派代表團成員致詞時，談話聚焦在「團結」二字。他表示，國內政黨儘管有競爭，對外團結一致，共同承擔為深化台美關係努力，爭取國家最大利益，因為我們有捍衛民主自由的共同價值，也有促進和平繁榮共同目標，一起走向世界，都是來自同一個國家——中華民國台灣。

除此之外，由於訪團此行也規劃與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及台美雙邊關係廣泛交換意見。因此，賴清德特別邀請4年前，以駐美代表身份出席拜登總統就職典禮的蕭美琴，以「學姐」身份到場，分享與傳授經驗談。

賴清德說，4年前代表國家出席美國總統就職典禮，是當時的駐美大使，現在的蕭美琴副總統，「蕭副總統可以說是大家的學姐，特別邀請她來跟大家交流一下，提供她的經驗，讓我們這次出訪能夠更加順利」。