賴清德見韓國瑜談話緊扣「團結」　引漫畫家、蔣渭水名言向立院喊話

▲總統賴清德致贈紀念品。（圖／翻攝自YouTube／總統府，下同）

記者陶本和／台北報導

在國會朝野紛擾持續之際，總統賴清德16日於總統府接見我赴美參加「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團長韓國瑜，以及跨黨派成員。賴清德談話通篇緊扣「團結」二字，並且引用台灣漫畫家李隆杰作品《1661國姓來襲》的「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，也引用蔣渭水醫師的名言，「團結真有力」。

由於近來立法院朝野針鋒相對，惡性鬥爭越演越烈，賴清德上午在總統府接見韓國瑜與跨黨派代表團成員致詞時，談話聚焦在「團結」二字。他表示，國內政黨儘管有競爭，對外團結一致，共同承擔為深化台美關係努力，爭取國家最大利益，因為我們有捍衛民主自由的共同價值，也有促進和平繁榮共同目標，一起走向世界，都是來自同一個國家——中華民國台灣。

賴清德說，在複雜多變的國際新局中，國家面臨艱難挑戰下，特別要強調，福爾摩沙沒有仇恨放不下，也沒有不快過不去，最重要就是團結，因此非常期待台灣可以團結，團結真有力。

綜觀賴清德的談話，全文緊扣「團結」二字，內容也呼應雙十國慶演說的主軸，其中「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」一句，是出自台灣漫畫家李隆杰作品《1661國姓來襲》，這個作品在雙十國慶總統府光雕秀的展演中也有呈現，當時賴清德、韓國瑜也有一起並肩觀賞這場展演。

據了解，賴清德引用這段話的背後意涵，主要因為台灣社會政治光譜的分布極為多元，但走向世界的台灣，「都是來自同一個國家」，所以賴清德在談話中也強調，今天大家「不分黨派，齊聚於此」。

另外，賴清德在談話中，也引用蔣渭水醫師的名言：「團結真有力」，他也是希望以此傳達，唯有團結的民主台灣，才能自信走向世界，與世界進行交流。