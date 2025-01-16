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韓國瑜簽名春聯來了！　台北場時間地點曝、「隱藏版」加碼送

▲韓國瑜限量簽名春聯來了！台北場發放時間地點公布。（圖／韓國瑜臉書）

▲韓國瑜限量簽名春聯來了！台北場發放時間地點公布。（圖／韓國瑜臉書）

記者鄭佩玟／台北到報導

立法院長韓國瑜日前宣布發放600份簽名春聯，親自向民眾拜年，韓國瑜14日在臉書曬出正在簽名的影片，表示為了這週新年見面會利用行程空檔，繼續趕工親簽600張春聯，笑稱自己簽名簽到頭有點昏，期待和大家相見。而韓國瑜親送「金蛇迎春」簽名春聯台北場，也將於明（17日）中午12時15分登場，地點就選在立法院正門口。

韓國瑜12日在台中市明台高中內的霧峰林家花園古蹟萊園發春聯，吸引大批民眾排隊領取。當天活動11時開始發放，但有死忠韓粉從清晨5時就頂著寒風排隊，更有人是全家總動員，拿著「跟著月亮走」一書請韓國瑜簽名，顯出韓國瑜的高人氣。

北部韓粉千呼萬喚的台北場，總算要在明天中午12時15分登場，地點就選在中山南路1號立法院正門，現場會由韓國瑜偕同立法院副院長江啟臣一起發送600份粉絲引頸期盼的蛇年春聯，除了有韓國瑜的親筆簽名，現場也加碼送限量燙金特別版小春聯。

韓國瑜在臉書發文表示，自己特別選在訪美行出發前，利用這個機會向大家拜早年，願大家在迎接象徵充滿希望與轉機的金蛇年時，都能精神奕奕、幸福安康，預祝大家新年快樂、萬事如意、蛇年行大運。 

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