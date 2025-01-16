賴清德送暖暖包、保溫瓶有意涵　盼韓國瑜當「桶箍」示範朝野合作

記者陶本和／台北報導

在立法院朝野紛擾持續之際，總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任代表團團長，赴美出席美國第60屆總統就職大典。賴清德16日於府內接見韓國瑜與代表團時，由於華盛頓近來暴雪極為寒冷，特別準備了暖暖包與保溫瓶為贈禮，而這背後也有賴清德想傳遞的意涵，暖暖包是希望帶著台灣的熱情前往，而保溫瓶則隱喻「桶箍」，希望借重韓院長智慧，讓此行訪團成為朝野合作的最佳示範。

▲總統賴清德致贈紀念品。（圖／翻攝自YouTube／總統府）



由於近來立法院朝野針鋒相對，惡性鬥爭越演越烈，賴清德上午在總統府接見韓國瑜與跨黨派代表團成員致詞時，談話聚焦在「團結」二字。他表示，國內政黨儘管有競爭，對外團結一致，共同承擔為深化台美關係努力，爭取國家最大利益，因為我們有捍衛民主自由的共同價值，也有促進和平繁榮共同目標，一起走向世界，都是來自同一個國家——中華民國台灣。

賴清德說，在複雜多變的國際新局中，國家面臨艱難挑戰下，特別要強調，福爾摩沙沒有仇恨放不下，也沒有不快過不去，最重要就是團結，因此非常期待台灣可以團結，團結真有力。

在公開談話的最後，賴清德也表示，近來華盛頓下起暴雪，天氣非常寒冷，所以他特別準備了暖暖包和保溫瓶作為贈禮。

據了解，賴清德所準備的這兩項禮物，背後也有他想傳遞的意涵，無非是團結朝野、化解衝突的期盼，以及對此行出訪收穫豐碩的祝福。

首先，賴清德準備的暖暖包，是希望代表團能「帶著台灣的熱情前往美國」；而保溫瓶，則是隱喻「桶箍」，希望「借重韓院長的智慧」，讓此行訪團成為朝野合作的最佳示範，返抵國門後也能將朝野合作的溫暖，「保溫」帶回台灣，不只是「團結拚外交」，朝野更要「為台灣的未來團結打拚」。