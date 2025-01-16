訪美獲賴清德贈暖暖包　韓國瑜笑：還是要送我假髮？美國很冷！

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜18日將率跨黨派立委出席美國總統川普就職典禮，賴清德總統今（16日）邀請慶賀團成員入府喝咖啡並舉行閉門會。韓國瑜致詞時表示，很榮幸能接下傳承的棒子，率領八名立委共同赴美出席全球都關注的大典，遇到世界各國的友人，都會把握每個機會傳遞良善的民主力量。在賴清德總統贈送出訪禮物時，韓國瑜更發揮幽默感自嘲，「還是你要送我一頂假髮？很冷！」惹得現場哄堂大笑，氣氛輕鬆。

▲特使團團長、立法院長韓國瑜致詞。（圖／翻攝自YouTube／總統府）

韓國瑜說，今天很榮幸受到賴總統邀請，籌組第60屆美國總統就職典禮我國代表團前往華府，傳遞最真摯、熱情的祝福，過去立法院長也曾數次擔負多次重要任務，不僅代表中華民國政府，也肩負兩千三百萬人心聲的使命，自己很榮幸能接下傳承的棒子，率領八名立委共同赴美出席全球都關注的大典，也傳達對川普、范斯最真摯的祝福，期盼誠如賴清德囑咐的，為台美關係展開嶄新的一頁

韓國瑜強調，美國是全世界最自由、最民主的國家，1776年美國開國時在獨立宣言就說過，天賦人權的理念，特別強調，每個人生命都有追求幸福的權利，民主思維早已深入全世界民主國家的人心，台灣民主也變成人民的DNA，都是百年來前人為我們得來不易的成果。

韓國瑜指出，這次跨黨派加上我總共八為立委，很榮幸台美國會關係會的共同會長都一起出席，並一一介紹這次的訪團成員，柯志恩是美國南加大的教育心理學博士，王定宇是成大外文系畢業，英文聽說讀寫、使命感都很強烈，葛如鈞更是科技立委，是現在最著名的AI博士，李彥秀是美國著名的加州大學經濟學學士，陳冠廷是美國賓州大學畢業，又到日本東京大學，英文、日文都很流利，郭昱晴是淡江法文系，長期在媒體擔任製作人擁有豐富交流經驗，陳昭姿也是醫藥博士，幾十年都培養台灣藥學人才，立法院四龍四鳳精銳盡出。

韓國瑜舉例，一張桌子有4隻腳，台灣的安全也有4隻腳，第1隻是保護中華民國台灣安全、第2隻是保護民主自由、第3隻腳是維護好美台關係、第4隻是維護好兩岸和平，八位立委都很重視美國關係，是兩千三百萬人殷殷期盼，八位立委不分黨派都有強大使命感，傳遞訊息出去，伸出溫暖的手、燦爛的微笑，遇到世界各國的友人，都會把握每個機會傳遞良善的民主力量。希望中華民國國運昌隆，八位立委會全力以赴。

