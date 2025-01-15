過年飛日本玩！醫曝1件事「比麻疹更要注意」　提前14天就要做

▲林氏璧指出，麻疹不會在台日兩地流行。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

國內出現麻疹疫情群聚，引發民眾心慌搶打MMR疫苗。不過台大前醫師林氏璧要民眾安心，因為「麻疹不會大流行，日本也沒流行」，反而更建議大家要施打流感疫苗才對，過年會有一波出國潮，建議提前14天施打才來得及產生抗體，以及去日本遊玩要注意的「3個重點」。

林氏璧在《暐瀚撞新聞》聊起最近大家很關注的「麻疹、流感、日本遊」討論話題，黃暐瀚也貼心整理出5個重點，首先是麻疹不會大流行，日本也沒流行，大家不用擔心。

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主要是因為1981前出生的民眾應該都被感染過，而1981年後出生的人都有施打疫苗，不過第一線的醫護人員們可以補打，一般民眾不用擔心麻疹擴大感染，也並未在台日兩地大流行。

第2點，林氏璧認為「流感才是該注意的」，建議大家去打流感疫苗，日本去年12月有一波高峰，年後趨緩，但農曆春節期間如果有計畫出遊，建議要打，提前14天施打，才來得及產生抗體。

第3至第5點則是有關去日本的注意事項，林氏璧說，出遊記得備些成藥，隨身乾洗手加口罩，旅遊平安險建議可買「含流行性疾病」的種類，雖然價格貴一點，但保障比較多，若真的不舒服到要去日本醫院看醫生，費用非常昂貴。

至於有關日本的「入境提前確認」制度，開放10多個「小機場」，並不包括國人常去的「北海道新千歲、東京成田、羽田、關西機場」等大機場。而且在台灣先行完成入關手續之後，到了日本，還是一樣要等候行李領件，時間上差別不多，可辦可不辦。

最後，林氏璧也提到日本的新退稅政策，已延至2026年11月實施，暫時沒有改變。

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