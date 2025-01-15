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去完日本「回台灣見3差異」喊老殘窮！過來人：日本適合觀光

▲▼台北市房產配圖,台北市,房地產,富邦A25。（圖／記者邱顯燁攝）

▲原PO抱怨台灣市容髒又舊。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

日本是國人旅遊的首選地點，甚至有不少人想要移居日本，一名網友表示，去完日本回台灣後，有3點讓他很困擾，台灣的天氣濕冷又濕熱，機車、汽車道路規劃不完善，市容髒又舊，沒有定期清潔建築物外觀，雖然這些事物一直以來都沒變，但去了一趟日本後差異更明顯。

有網友在Dcard發文，第一個感受的是氣候差異，日本的天空清澈湛藍，空氣中懸浮微粒較少，與台灣的霧濛天氣形成對比。此外，日本乾燥的氣候讓人感覺身體清爽，不像台灣的濕冷或悶熱氣候，讓人不適。

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其次，交通環境和道路規劃也令他困擾。原PO指出，台灣機車的噪音問題明顯，即使未改裝排氣管，進入巷弄時的回音依舊刺耳；相較於日本駕駛的冷靜與禮讓，台灣駕駛顯得急躁。此外，人行道上停滿車輛干擾行人通行。

最後，他觀察到建築物、市容，整體品質缺乏細節維護，許多空地僅為了投資地產而被草率圍起，雜草叢生沒人處理。同時，不少建築物外觀長期未清潔，顯得老舊又髒亂。此外，服務與產品也缺乏以使用者體驗為核心的設計，如商場自助結帳尚未普及、包裝袋設計不便撕開等問題。他坦言，雖然過去一直與這些事物共存著，「卻在回台後重重將『老殘窮』三個字強壓於我身上」。

▲▼預售屋看板、房市示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲示意圖。（圖／資料照）

貼文曝光，不少網友有同感，「多出國就會覺得台灣有夠亂」、「我也是一樣的心情，回台灣之後都會想著哪國人願意來台灣旅遊，我自己都覺得髒了」、「交通部分個人最有感的地方是，日本的大車（含貨車、卡車及巴士）司機多數都慢慢開、絲毫不急躁，不會亂逼車、亂按喇叭；反感咱們的大車司機，似乎都在趕下班、而且彷彿他最大」。

也有網友分享其他面向，「可是，日本也有三寶，個人最怕的就是騎腳踏車、趕著買菜或接小孩的媽媽」、「日本的乾燥其實會不舒服，戴隱眼乾到拔不下來，甚至容易流鼻血，在台灣偶爾可以偷懶不擦乳液，日本不擦準備抓癢到爆，且日本職場的壓抑、上下部屬關係很重，台灣人在那邊被排外，很難交到真心朋友，難以理解日本人的話中話，日本適合觀光，但真的不適合長居」、「好朋友去年去京都工作，被同事職場霸凌一年瘦了十公斤加憂鬱症」。

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