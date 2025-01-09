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麻疹疫苗大缺貨！醫曝別恐慌　反問「另1支疫苗」打了嗎

▲▼喉嚨痛,咳嗽,狂咳,氣喘,過敏,支氣管,食道,扁桃腺,感冒,流感,生病。（示意圖／記者趙于婷攝）

▲國內醫院麻疹群聚相關確診者已達16人，接觸者匡列破3000人，創5年新高。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

中部醫院麻疹群聚案共確診16例，引發國人恐慌。對此，小兒科醫師張博揚表示，看到不少人焦慮想打疫苗保護，但現在大缺貨，他給予專業看法，「恐慌是無謂的，因為根本無法持續擴散」，反而提醒大家「所以你打流感疫苗了嗎？」

醫師張博揚在臉書粉專指出，不少人會焦慮、不少人想打疫苗，但是目前MMR疫苗大缺貨。對此，他喊話「其實不需要跟風新聞報導，恐慌是無謂的，因為根本無法持續擴散，因為這麼多年來證實了只會境外移入。」

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張博揚說明，幼童在1歲、5歲有打疫苗，效果長達15年，所以20歲以下的孩子不太會被傳染；而長者（68年次以前）在小時候都感染過麻疹，因此終身免疫，「這彷彿兩堵高牆擋住麻疹的擴散，病毒遇到牆，就到此為止，所以根本不用太擔心。」

不過張博揚提醒，中間的年齡層，確需要有疫苗的保護，有空、有疫苗的時候請記得去施打MMR保護。

同時，張博揚也附上一張圖「解釋為什麼麻疹疫情會反覆流行」，他稱這是無限循環的，疫情一來，民眾恐慌緊張，急著預約疫苗施打，然而新聞過了、疫苗也到貨了，通知這些預約的人前來施打，卻永遠有一堆理由不能來打。

最後，張博揚直言「得麻疹很嚴重嗎？不是只有打噴嚏而已，但是不一定比流感嚴重，所以你打流感疫苗了嗎？」

關於麻疹症狀，疾管署指出，初期症狀與感冒很像，前驅症狀包括發燒、鼻炎、結膜炎（畏光、流眼淚、眼睛發紅）、咳嗽等，在前驅症狀3到4天後會出現紅疹；臨床上，少數個案也可能沒有出疹或出疹型態不典型。

疾管署提醒，麻疹的傳染力很強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，出疹前後4天均具傳染力；病患及家屬進出醫院，或民眾出入人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險。

國內爆發麻疹疫情，加上確診者足跡公布警示，引發民眾搶打MMR疫苗。對此，疾管署表示，不是每個人都要打疫苗，有風險才要接種，以自費疫苗來說，建議「1981年以後出生」的醫護人員，以及要前往麻疹流行地區者，如越南、印度、柬埔寨等，才應評估接種。

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