陸男中流感發燒不退勉強上班　2天吞8顆退燒藥「腎臟嚴重受損」

▲大陸呼吸道疾病大流行，患者湧入醫院就診。（圖／記者陳冠宇攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸呼吸道疾病大流行，其中，以A型流感最為嚴重。武漢一名33歲的劉先生（化名）出現發燒症狀後，為了不影響隔日正常上班，選擇在家服用退燒成藥「布洛芬」，一連吃了4顆之後未見好轉，隔天再吞兩顆後執意去上班，體溫雖有稍微下降，仍感到身體不舒服，下班後，劉先生再吃兩顆退燒藥，體溫降至37度，身體卻開始出現異常不舒服症狀。

▲大陸常見的退燒藥布洛芬。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，男子發燒後胡亂服藥，2天連吃8顆退燒藥，去醫院被查出急性腎臟受損。1月13日，武漢市第三醫院腎內科醫生提醒，近期流感等呼吸道疾病高發，自行加大退燒藥劑量易增加藥物不良反應的風險。

劉先生兩天吞下八顆退燒藥後，隨之出現腰痛、乏力、噁心等症狀。武漢第三醫院接診醫師陳銘接診後，檢查發現劉先生肌酐高達660微摩爾每升，而正常成年男性的肌酐值通常在53到106微摩爾每升之間，如此高的數值，代表劉先生的腎臟功能已嚴重受損。

▲醫師建議流感發燒應儘速就醫。（圖／記者陳冠宇攝）

陳銘強調，布洛芬為常用的解熱鎮痛藥，必須嚴格按照醫囑服用，每天最好服用一到兩次，一次一顆，自行加大劑量不僅無法有效緩解症狀，還會極大增加藥物不良反應的風險，「大量出汗後若不及時補液，會導致身體脫水，進一步加重腎臟負擔。」

陳銘提醒，該男子肌酐值飆升極有可能是不當用藥和未及時補充水分共同導致的急性腎損傷，「流感仍處於高發期，在用藥方面，一定要嚴格遵循醫囑，切不可憑借經驗或感覺自行調整藥物劑量，一旦出現不適症狀且持續不緩解，應及時前往醫院就診，以免延誤病情，造成嚴重後果。」