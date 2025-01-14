老司機最黑暗一天！色情網站「Miss AV」被消滅　反盜女優證實了

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老司機最黑暗一天！色情網站「Miss AV」被消滅　女優石川澪證實了

▲Miss AV遭封鎖。（圖／翻攝自Miss AV網站）

▲盜版成人網站「Miss AV」遭封網。（圖／翻攝自Miss AV網站）

記者閔文昱／綜合報導

儘管日本AV市場舉世聞名，但近年因盜版猖獗，及被國內市場萎縮拖累，面臨不斷衰退的危機。有老司機近日發現，被台灣和日本網友熟知的盜版成人網站「Miss AV」無預警遭到關閉，首頁上還出現被稱為「反盜版大將軍」的AV女優石川澪及5種語言的警語。對此，石川澪也在社群平台發聲了。

據了解，許多網友在12日發現無法觀看「Miss AV」盜版網站，取而代之的是被稱為「反盜版大將軍」的AV女優石川澪出現在首頁上，一旁還附上中文、日文、韓文、英文以及西班牙文的警語，「您訪問的域名（通稱：網址）所公開的網站是非法上傳視頻的盜版網站，我們將通過法律程序對該域名進行沒收！」

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石川澪昨（13日）也在社群平台X轉發該則消息，嗨喊「看來就像是我消滅了這個網站，真的很酷」。事實上，此次封網行動是日本AV平台FANZA透過法律程序，將兩大盜版中文AV網站「MissAV.com」和「ThisAV.com」成功封網，雖然MissAV一度將網址改為「MissAV.ws」恢復運作，但不久後又再度遭到封鎖。

對此，AV達人一劍浣春秋則感嘆，打擊盜版並非只能依靠沒收網址，因為重新建立一個網站實在太容易了，現今連很多日本人都沒有購買正版的習慣，如何宣導並讓大家培養這種觀念，才是打壓盜版的關鍵，「這場仗還有得打，讓我們看到最後。」

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