暖暖包「丟垃圾桶燒起來」嚇壞他！環境部曝1關鍵：正確用法

▲暖暖包不使用後，務必確認它不再發熱後再丟棄。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（15日）越晚越冷，不少人會使用暖暖包取暖，而一名網友驚呼，家裡垃圾桶突然燒起來，罪魁禍首疑似是暖暖包，當時爸爸獨自在家，發現後及時滅火，「幸好是沒燒到上面的電熱水器，不然就真的沒地方住了！」環保部提醒，民眾使用完畢，要再三確認它已經不發熱後才能丟棄！

一名網友在Threads表示，姊姊把暖暖包丟在垃圾桶裡，不料整個桶子燒起來，當時只有爸爸在家，他回家得知此事整個嚇壞，「幸好是沒燒到上面的電熱水器，不然就真的沒地方住了！」

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對此，原PO崩潰直呼，回家後爸爸已經差不多善後好了，但仍感到覺得危險又可怕，上網爬文找答案也不是很清楚，因此詢問看看大家，「暖暖包丟進垃圾桶會起火嗎？」

底下網友熱議，「暖暖包其實原理就是鐵在生鏽，太快溫度上來了，週邊的易燃物就燒了」、「要等溫度完全冷卻再丟垃圾桶會比較安全」、「有時裡面成分還沒有作用完，搓一搓還會再熱，我會放在安全沒有易燃物的地方，例如磁磚上（其實就是丟地上），至少過一天再丟」、「它會持續散熱，垃圾堆積導致溫度的累積上昇就燒起來了啊」、「我是會先沖冷水，確定冷卻後再丟垃圾桶，因為很怕燒起來（我自己的做法）但也不知道正不正確」。

事實上，市售暖暖包主要成分包含鐵粉、活性碳、鹽、吸水性樹脂等，屬複合性材質，鐵粉接觸到外界的空氣與水氣，開始氧化產生熱，鹽則可催化鐵的氧化。

過去有家屬怕天氣冷，替一名臥床80歲老人家使用暖暖包幫腳取暖，結果竟造成患者燙破皮、大範圍脫皮，二度燒燙傷約10公分，皮膚被燙到焦黑翻起，露出裡層粉色皮膚，十分嚇人。

皮膚科醫師蔡逸姍也曾提醒，暖暖包41°C的溫度若直接接觸皮膚連續超過10分鐘，即可能產生三度燙傷，「換句話說，今天拿了一個手持的暖暖包，貼在皮膚上甚至用護腰、其他東西把他固定住都可能造成燙傷。」因此在使用暖暖包時務必特別小心留意。

環保部曾提及，暖暖包含有活性碳，其實具有除臭、防潮的功能，可放在衣櫃、鞋櫃等地方使用，但務必先確認已不再發熱，以免造成危險。而使用過的暖暖包，請務必打包好丟入垃圾袋，再交由垃圾車送至焚化爐妥善處理。