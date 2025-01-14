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南韓代理總統宣布「1／27為臨時國定假日」！連假變6天不須補班

南韓代理總統崔相穆宣布，將農曆新年前的1月27日指定為「臨時國定假日」，希望民眾能在期間多在國內旅遊、消費。（翻攝自X@Seoul_gov）

▲南韓代理總統崔相穆宣布，將農曆新年前的1月27日指定為「臨時國定假日」，希望民眾能在期間多在國內旅遊、消費。（翻攝自X@Seoul_gov）

文／鏡週刊

南韓代理總統崔相穆宣布，將農曆新年前的1月27日指定為「臨時國定假日」，使南韓迎來6天連假，且無須補班，他向南韓民眾喊話「希望積極參與振興內需市場」。

據《韓聯社》報導，由於1月27日介於農曆春節（28至30日）與週末（25、26日）間，南韓政府今（14日）召開國務會議，審議通過將農曆新年連假前的1月27日指定為「臨時國定假日」，使南韓將迎來6天春節長假，且無須補班。相關單位將會採取後續措施，如要求公家機關、幼兒園等提前制定相關方案。

代理總統、國務副總理兼企劃財政部長崔相穆表示，希望民眾藉由這次長假能得到充分休息，同時鼓勵民眾積極進行國內旅遊與消費，促進內需景氣。他指出，由於南韓內需景氣長期不振，致民生經濟狀況惡化，且就業市場不樂觀，對此向國民表達歉意，盼此次農曆新年連假能為南韓經濟注入新動能。


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