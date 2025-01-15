各行各業「年終曝光了」！他直播賣貨領84萬、行政爽拿16萬

▲網友曝年終兩樣情。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「大家今年年終領多少呢？說給我羨慕吧！」一名男網友自曝，他今年拿到0.8個月年終，雖說有總比沒有好，但看到別的行業年終能拿到百萬以上，仍讓他羨煞不已，因此好奇大家今年領多少呢？文章曝光後，各行各業的網友兩樣情回報，「直播賣水產貨公司年終14個月約84萬」、「健身教練0元...乞丐行業」。

一名男網友在Dcard表示，他從事服務業，昨（14日）看到年終有0.8個月，讓他心情十分複雜，「加減拿...但就是看到別人的還是好羨慕！」

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原PO還說，看到新聞指出，長榮海運年終平均20個月、永慶幸福成家基金甚至發放46個月，讓他驚呼「這才有被錢砸醒的感覺阿！」因此好奇大家從事哪一行，又領多少年終呢？

底下引來一票各行各業分享，「傳產製造業/全薪/8個月/50多萬」、「金融業/9個月」、「教育服務業，年終+績效獎金共3個月」、「金融27歲/7.5個月，整包不到40萬」、「人力仲介銀行 年終3～4個月」、「幼教老師每一年都固定最高1.5個月」、「國營16萬」、「電信業4.5個月」、「直播賣水產貨公司年終14個月約84萬」、「航空7個月」、「醫院行政，1個月+獎金約16萬」、「公務人員死豬價，1.5個月」、「議員助理1.5個月，大概5萬多元」、「四寶底薪3個月」、「科技業50萬」。

留言串中，不少網友哀嘆，「補教業0元」、「國營石化業0個月QQ」、「傳統小公司0年終」、「健身教練0元...乞丐行業」、「按摩業0元」、「零售服務業，年終0元」、「0元，入職未滿一年，電子元件下游廠商」、「網拍0年終」、「餐飲業很多甚至沒給」。

也有人還在期待著年終進帳，「年終還在轉帳中」、「禮拜五才領，董事長在尾牙的時候說20年來最好，害我現在充滿期待」、「不期待沒有傷害，希望最少有0.5個月我就滿足了」、「還沒發，保底至少2個月」。

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