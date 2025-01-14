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年增51%！台灣為越南第3大客源國　下龍灣推五星「豪華行程」

▲胡志明2郡街景 。（圖／記者陳致平攝）

▲台灣旅客赴越南成長明顯，主要是受到越南於2023年8月中旬起對台灣開放電子簽證的政策所帶動。（示意圖／記者陳致平攝）

文／中央社

越南2024年共計接待近1760萬國際旅客人次，其中台灣是越南第3大國際旅客來源國，赴越南旅客人次超過128萬、年增約51%。業者認為，越南對台灣開放電子簽的成效顯著。

越南國家旅遊局統計數據顯示，越南2024年共計接待1758萬國際旅客人次、年增近40%。和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年相較已恢復98%，順利完成年度所設定的1700萬至1800萬人次目標。

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享受越南給予單方面免簽的韓國是越南最大的國際客源國，入境越南旅客人次達456萬；越南第2大國際客源國則是擁有14億人口的中國，中國赴越南旅客人次約373萬；台灣是越南第3大國際客源國，有128.8萬旅客人次。

進一步查閱數據發現，台灣2023年赴越南旅客人次約為85.1萬，2024年成長約51%，來到128.8萬人次。業者認為，台灣旅客赴越南成長明顯，主要是受到越南於2023年8月中旬起對台灣開放電子簽證的政策所帶動。

▲桃園機場,桃園國際機場,中秋連假前人潮,機場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲有觀光業者表示，其實越南也有很多高級行程及五星級度假村，但來越南的高階客群卻只占一小部分。（示意圖／記者彭懷玉攝）

越南觀光業者Perfect Tours總經理范翠娥（Pham Thuy Nga）表示，越南放寬簽證規定對振興國際旅遊非常有用。台灣旅客到越南玩幾乎必去下龍灣，但現在也開始前往峴港、陸龍灣、芽莊、大叻與沙壩等新興景點。

不過范翠娥認為，越南觀光要從追求數量慢慢轉型成追求品質。她舉例，越南發展程度被認為低於台灣，要花更多心力去吸引高階客群，其實越南有很多高級行程及五星級度假村，但來越南的高階客群卻只占一小部分。 她觀察，台灣旅客很有消費能力，越南也能提供高品質服務，她們公司在下龍灣的五星級郵輪行程兩天一夜每人要價800萬至900萬越南盾（約新台幣1萬元至1.1萬元），包含食宿、划獨木舟等活動，很受台灣旅客喜愛。

范翠娥還建議，目前越南的旅遊整合尚未像泰國等以觀光為主的國家那樣具有系統性，越南各地的旅遊發展仍是各做各的，如果主管機關能橫向串聯各地區或與相關合作夥伴推出統一的服務，效果會好很多。

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