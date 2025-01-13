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運動競化論特展1／17登場　十三行迎雙北世壯運暖身

▲運動競化論特展1／17登場。（圖／新北市立十三行博物館）

▲眭澔平寰宇文化工作室珍藏的復活節島「鳥人」服裝為亮點展品之一。（圖／新北市立十三行博物館，下同）

記者郭世賢／新北報導

為迎接2025雙北世界壯年運動會，新北市立十三行博物館精心策劃「運動競化論：古代生活與現代競技特展」，將於1月17日至9月14日盛大展出。本次特展從考古與人類學的視角出發，涵蓋臺灣、東南亞及大洋洲等地區，結合珍稀文物，探索史前人類的生活技能與現代運動的傳承關係，挑戰古代生存必備技能。

展覽規劃「射箭」、「投擲」、「負重」、「划船」、「古代的賽前儀式與金牌榮耀」及「十三行人的運動」六大主題，匯集來自17個地區的珍貴文物，包含大臺北地區9處考古遺址出土的文物，以及來自沙巴、蘇門答臘、夏威夷等地的珍貴展品，完整呈現古代生活中的競技精神。

▲運動競化論特展1／17登場。（圖／新北市立十三行博物館）

▲首場講座特別邀請眭澔平博士，帶領觀眾深入新幾內亞食人族與亞馬遜原始部落競技傳。

其中亮點展品包含眭澔平寰宇文化工作室珍藏的復活節島「鳥人」服裝，以及國史館典藏之馬紹爾群島致贈我國總統的木枝航海圖等，展現太平洋島民的生活智慧與永續理念。展場特別運用3D列印技術重現考古骨骸，探討運動安全議題，並設置有趣的互動裝置，讓觀眾親身體驗運動挑戰，探索競技樂趣。

為深入探索南島文化及人類競技傳統，博物館特別策劃一系列精采講座，邀請知名探險家與學者，從不同角度帶領民眾了解競技文化的起源與演變。首場講座特別邀請知名探險家暨人類學者眭澔平博士，以其數十年的探險經驗結合紀錄片，帶領觀眾深入新幾內亞食人族競技文化與亞馬遜原始部落競技傳統，一窺其生存智慧與文化內涵，揭開南島語族的神秘面紗。

▲運動競化論特展1／17登場。（圖／新北市立十三行博物館）

▲國史館典藏之馬紹爾群島致贈我國總統的木枝航海圖展現太平洋島民的生活智慧與永續。

延續競技文化主題，2月份邀請佛光大學文化資產與創意學系厲以壯副教授，以「史前生業活動與現代運動競技的關係」為題，探討人類競技活動的演變歷程，3月份則由中正大學運動競技學系何承訓教授，主講「生活與現代運動競技」，從現代視角探討競技運動與生活的緊密關係。

十三行博物館羅珮瑄館長表示，本特展呼應2025雙北世界壯年運動會，從人類學角度呈現運動文明演進歷程，展現競技運動源自生活技能的轉化，為民眾開啟嶄新文化視野。首場講座將於1月18日上午10時及下午2時於博物館1樓演講廳舉辦，每場限額150人，全程參與可獲教師研習或公務人員學習時數認證。即日起至1月16日止，歡迎透過ACCUPASS系統報名參加免費講座，額滿為止。更多資訊請至「新北市立十三行博物館」官網或「新北市立十三行博物館」臉書粉專查詢。

▲運動競化論特展1／17登場。（圖／新北市立十三行博物館）

▲運動競化論：古代生活與現代競技特展規劃6大主題、匯集17個地區的珍貴文物。

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