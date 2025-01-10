重機專用停車格獲好評　新北交通局：擴大試辦區域

▲新北三重大型重機專用停車格。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為善用有限停車空間，新北市交通局於板橋區公園街等7處路段試辦大型重機專用收費停車格位，迄今3個月頗獲大型重機族青睞，停放率最高逼近8成，因此交通局決定擴大試辦區域，嘉惠更多大型重機族。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，去年9月15日起，交通局依各路段的路邊停車格相關數據分析，篩選大型重機停放率較高路段，在板橋區公園街和新莊區三泰路等7處路段試辦大型重機專用收費停車格位，採計次收費，4小時計費1次，每次30元。

▲新北板橋文化路大型重機專用停車格。

許芫綺指出，試辦期間依開單數據及民眾反應結果滾動式檢討，針對停放率高的地區增加停車格位，停放率較低的路段則視情形恢復成原有的汽車停車格，以符合當地停車需求。他說，試辦3個月以來，新莊區三泰路大型重機停車格停放率近8成，八里觀海大道停放率也超過7成，成效良好。喜歡假日騎著愛車遊山水的大型重機林姓女騎士就說：「謝謝聽到重機族的心聲！」

許芫綺表示，交通局已預計選定蘆洲區長榮路、新店區建國路、三民路、土城區明德路等尚未規劃路邊大型重機專用格的地區優先擴大試辦，同時針對原有停放率較高的試辦路段再增設大型重機專用停車格，滿足更多大重機族群的停車需求，收費方式同樣採計次收費，4小時計費1次，每次30元，提供大重機車主比路邊汽車格更為優惠的費率。

新北市交通局也提醒大型重機車主，若車身超出專用停車格位尺寸，仍請將愛車停放於汽車格，以維停車秩序，交通局也將持續滾動式檢討試辦成效，更歡迎大型重機車族提供意見或建議。