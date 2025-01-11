美食太多胖過頭！台中市民昔6都第1胖　狂減成第2瘦...僅次台北

▲台中市民過往體重過重是六都之冠，但近幾年衛生局規劃減重活動，效果有成。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者游瓊華／台中報導

台中成六都第二瘦城市！教育部體育署公布最新去年運動現況調查，台中市民過重或肥胖的民眾占38.4%，六都中僅次於台北市的37.6%，且低於全國平均39.6%，並較前年減少4.5%，有大幅進步。衛生局長曾梓展表示，前年運動現況調查結果，台中為六都第一胖，衛生局也規劃減重相關活動，此次調查展現市府推動健康城市成效，今年將擴大推動市民減重及規律運動活動，歡迎市民踴躍參加。

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▲台中市政府目前已建置2271處運動地點及673家健康餐廳，提供民眾參考。（圖／台中市衛生局提供）



曾梓展表示，衛生局去年規劃推動減重相關活動，試辦一系列健康促進活動，從5月到10月，每個月針對不同族群從媽媽、上班族、青少年、爸爸、中壯年等，提供960位BMI達24的市民可免費報名至國民運動中心及部分民營健身房運動，並且量測身體組成，了解自身狀況，同步搭配線上營養諮詢，藉由運動及飲食雙管齊下，達到減重效果。

衛生局表示，市府目前已建置2271處運動地點及673家健康餐廳，提供民眾參考。更多健康相關資訊請至台中市運動及健康餐飲地圖查詢。