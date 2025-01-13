鍾佳濱質疑小草妨害司法　游淑慧提綠挺阿扁往事：保外就醫該取消了

▲民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨11日舉行「111釘孤枝 萬人捍衛司法正義」活動，但民進黨立委鍾佳濱卻安排司法及法制委員會於今（13日）邀司法院、法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者，為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專案報告。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，2008年民進黨發出動員令，要求黨員聲援陳水扁，當時民進黨立委也一起聲援，算不算妨礙司法？要談司法正義阿扁的保外就醫，該取消了吧？不但能趴趴走，還能主持廣播節目，法務部難道看不到？

▼司法及法制委員會邀司法院、法務部針對「號召民眾上街對抗司法審判者，為妨害司法公正罪之現行犯？」進行專案報告。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

游淑慧表示，愛抱女立委大腿的鍾佳濱說「上街聲援柯文哲是妨害司法現行犯」就事論事，自己想喚回鍾佳濱的記憶力，2008年11月民進黨貪腐的陳水扁前總統被特偵組收押前夕，到了最後一刻還在電視上造勢，把自己說成是政治犯，是國共的祭品。

游淑慧再指，當時自己在北市府服務，記得在阿扁出庭應訊前，民進黨台北市黨部居然向黨員發出動員令，直接要求動員黨員聲援阿扁，而這種動員讓北市府的警方嚴陣以待，緊急調度千名以上警力應對。

游淑慧質疑，而當時民進黨立委，包括立院總召柯建銘也都現身地院門口和群眾一起聲援，當時的民進黨立委和群眾算不算妨礙司法、威脅司法？還是集會自由？

游淑慧提到，另外，要談司法正義就不得不談，阿扁的保外就醫，應該取消了吧？從2015年1月保外就醫到現在已經九年了，到底什麼病那麼難治？現在的陳水扁，感覺身體都比她好，不但能趴趴走，還能主持廣播節目，法務部抓不到林秉文，難道也看不到陳水扁嗎？

最後，游淑慧強調，賴清德敢不敢特赦陳水扁？行使總統特權特赦阿扁，那大家只能尊重，但如果不敢特赦，就關回去吧，司法要正義、阿扁關回去。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家祥攝）