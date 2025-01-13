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小草喊「賴清德放人」　吳思瑤：藍告發柯文哲關民進黨啥事？

▲吳思瑤質詢鄭銘謙。（圖／立法院頻道）

▲吳思瑤質詢鄭銘謙。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨號召「111釘孤枝」活動，抗議司法不公、高喊「賴清德放人！」。藍委吳宗憲到場聲援並表示，自己年輕時也參與過野百合學運，「35年過去了，對如今的政府和司法還是失望透頂。」民進黨委吳思瑤今（13日）出席司法及法制委員會質詢時，詢問法務部長鄭銘謙是否知道是藍白相互告發柯文哲、宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安貪汙？又批吳宗憲拿「野百合」運動與挺貪腐的「釘孤枝」相提並論根本是褻瀆司法。

吳思瑤質詢時表示，柯文哲案的告發人是國民黨的鍾小平、游淑慧；林姿妙是民眾黨陳琬惠舉發；高虹安是林耕仁檢舉，跟民進黨有什麼關係啊？何況有犯罪就應該偵辦，哪裡有問題？法務部長鄭銘謙回應，「是，了解。」

吳思瑤又質疑黃國昌號召小草上街，其實挺柯文哲是幌子，秀肌肉才是事實，白色、藍色、紅色都來了，歷史會有公斷，連統促黨都手舉「抗議政治迫害 捍衛司法正義 遵循憲法原則 維護一中框架」的布條，「為什麼小草釘孤枝會變成維護一中框架？」相信歷史對這場活動會有公斷。

吳思瑤也對法務部的預算遭在野黨凍結、被砍感到不可思議，「如果立委不認為一場活動會傷及司法獨立，那麼透過質詢、預算案、臨時提案、杯葛人事案、利用實質影響力號召公審來干涉司法個案，算不算影響司法獨立？」

召委鍾佳濱也說，統促黨榮譽主席林正杰到場力挺「釘孤枝」，還說「如果檢察官最後交代不了，如果太可惡，大家就到地檢署放一把火把地檢署燒掉」，質疑發言是否涉及恐嚇、煽惑犯罪？鍾佳濱質問，主張火燒地檢署有無涉犯刑法或反滲透法？如何保護言論自由同時兼顧國安？有無修法需要？
 

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