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點柯文哲是媒體在辦案！　呂秀蓮直言「對司法崩解非常心痛」

▲▼呂秀蓮接受《下班瀚你聊》專訪。（圖／翻攝自YouTube／風傳媒）

▲前副總統呂秀蓮評論柯文哲案。（圖／翻攝自YouTube／風傳媒）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城、政治獻金兩案，民眾黨多次上街聲援，喊話司法要正義，最新釋出的民調更有35.2％民眾認為程序不符合公平程序。對此，前副總統呂秀蓮12日表示，自己學法律的，對目前司法非常心痛，這都跟司法、媒體很有關係，每次特定媒體洩漏消息，這點本身就違法，但法務部都沒有處理，跟特定媒體是什麼關係？這幾個月來變成媒體辦案，整個司法崩解非常嚴重，這份民調還算太客氣了。

民眾黨日前公布民調，從1月3日到1月4日調查，抽樣人數1070人，手機320人、市話750人。調查結果顯示，有35.2％受訪者認為檢察官起訴柯文哲的程序不符合公平公正程序、更有42.8％認為檢察官未遵守偵查不公開。

前副總統呂秀蓮12日接受節目《下班瀚你聊》專訪，針對外界對司法的不信任，她表示，自己是學法律的，對目前司法的崩解，覺得非常心痛！民調只有35％不信任司法，但自己心想應該50％以上都不相信。

呂秀蓮表示，這裡面有幾個問題，第一個，蔡英文總統主政以來，改革司法好像沒有看到有效的成果，接著賴清德總統大法官提名，又完全受到挫折，加上柯文哲的案子，引起信跟不信很大的差別。

呂秀蓮認為，這都跟司法、媒體很有關係，一旦進入司法程序，就是偵查不公開，要不然就是全面對外報告，但結果不是這樣，卻只選擇特定媒體，變成每一次都是特定媒體洩漏消息，這一點本身就違法，大家都在喊，但法務部到現在卻都沒有處理，跟特定媒體是什麼關係？這事證太明顯了。

呂秀蓮說，第二，這幾個月來其實是媒體在辦案，而不是司法在辦案，現在司法院長又是代理，法務部長大家也不認識，監察院幾乎也被冰凍，誰感覺到監察院的存在？所以整個司法的崩解非常嚴重，這份民調還算太客氣了。

接著，呂秀蓮再說，柯文哲事件演變到今天，真的消耗太多媒體與社會資源，台灣該探討的是為什麼社會出現一個柯文哲？為什麼從政後佔據這麼多媒體資源，她以前常說，把柯文哲造神是媒體，弄鬼也是媒體，媒體本身似乎也該檢討。

呂秀蓮指出，但是最近地檢署發表起訴書，分階段公布，從短短幾頁到100多頁，再到了近日的800頁版本出現，很多人抓到短短一點就開始評論，這也是對司法很大的傷害。

呂秀蓮提到，起訴書寫到「傅冬菊計畫」，任何人都應該對歷史稍微了解，小草也應該好好想一想，選擇與認同是正確的嗎？整個柯文哲現象，從崛起到現在整整十年，耗盡多少台灣社會資源，吸引了多少對民主政治一知半解的人，如果將來法院判決對柯文哲不利的話，現在事態明顯一定有違法的地方，假如還跟所謂傅冬菊計畫有關的話，這問題非常非常嚴重。

最後，呂秀蓮強調，希望這次的柯案，給大家一個很大很大的反省，當祈求民主法治時，這些小草正是追隨這一點，對兩個政黨有所失望，才會去加入民眾黨，這個希望不要破滅。但11日在台北舉行的「司法正義大遊行」，如果單純司法正義遊行，值得支持，如果打著司法正義，實際上是為了聲援或是製造另個領導者，這是違反真正的民主法治也是很不好的事情。 

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