酸鍾佳濱排妨害司法專報羞辱柯建銘　羅智強：忘了不法關說？

▲綠委鍾佳濱擬於立院委員會排「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨日前舉行「111釘孤枝」集會，立法院司委會民進黨籍召委鍾佳濱則排訂今（13）日邀請司法院、法務部進行「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專題報告，引發爭議。國民黨立委羅智強今（13日）於程序發言時不斷砲轟專報題目荒腔走板，質詢時又嗆鍾佳濱這不僅是在羞辱自己、更是羞辱柯建銘。

羅智強在程序發言向召委鍾佳濱咆哮，自己看到專題報告的題目之後，從昨天氣到現在，因為他推動妨害司法公正罪已足足12年，「什麼樣的主席可以用這種輕蔑的方式，來去排這個侮辱妨害司法公正罪神聖性的一個專報？」質疑鍾佳濱排專報就是為了羞辱「111釘孤枝」集會。

鍾佳濱回應，這個專報題目並沒有「釘孤枝」相關字樣，原訂排審《律師法》、《稅審法》都是因故才無法進行；而羅智強程序發言的意見剛剛黃國昌也都講過了，還要再講嗎？

羅智強則嗆「不要干擾我！」要求法務部長鄭銘謙、司法院刑事廳長李釱任及司法行政廳長高玉舜回答，「請問我、吳宗憲委員、謝龍介委員、翁曉鈴委員還有黃國昌委員，我們禮拜天都有去參加中正紀念堂的集會活動，請問我們是妨害司法公正罪的現行犯嗎？」

法務部長鄭銘謙答詢表示，凡是參與合法申請集會遊行，都尊重表意自由，沒有現行犯問題。李釱任與高玉舜也都對鄭銘謙的說法表示贊同。羅智強繼續諷刺，「謝謝三位打臉鍾佳濱，告訴鍾佳濱浪費時間排這個專報想羞辱誰啊？想羞辱鍾佳濱你自己！想羞辱誰啊？想羞辱就是柯建銘。」因為柯建銘就曾涉及司法關說、鍾佳濱更是毀損公物的現行犯，「現行犯就在這個地方！快點把鍾佳濱抓起來！」