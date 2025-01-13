快訊／陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心　北檢已收到告訴狀將分案

▲北檢已收到陳佩琪(中)正式遞狀控告許富舜、鄭淑心涉嫌妨害名譽案。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

醫師許富舜日前在社群上爆料，2014年協助民眾黨前主席柯文哲競選時，「曾親眼見到這些金額被帶回家」，之後柯參選北市長的募款執行長鄭淑心再爆，友人反映沒拿到捐款收據，柯妻陳佩琪要求對方拿出事證，否則提告妨害名譽。據了解，台北地檢署13日已經收到陳佩琪告訴狀，將依程序分案進行調查。

許富舜曾是柯文哲的學生，在柯文哲因侵占政治獻金案遭起訴後，曾在1月4日到陳佩琪的臉書留言，稱自己在2014年協助柯文哲建置線上政治獻金系統時，「當時我真心認為科醫師能成為清廉政治的典範，拒絕不名來源的金錢，然而，事實卻是，在那年，我親眼見到這些金額被帶回家」，這則留言事後遭刪除。

不過柯文哲2014年台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心也於6日向媒體爆料，近期與一些朋友聊天，對方談及當時出錢出力，甚至幫柯募款，卻沒拿到收據，如今看到柯文哲陷入政治獻金弊案，才發現過去就有很多疑點。

陳佩琪在臉書宣告，有關許富舜、鄭淑心汙衊她2014年收受政治獻金未申報一事，已委由律師發出存證信函，24時後提告刑事之加重誹謗罪和民事求償。另外，民眾黨立院黨團主任陳智菡也揚言，針對鄭淑心攻擊她在柯羈押庭當天吃大餐，請鄭拿出證據，否則也要提告。