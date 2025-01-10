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提升道路品質及地方交通　台東雲南路拓寬工程通車

▲台東雲南路瓶頸段道路拓寬工程通車 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東雲南路瓶頸段道路拓寬工程通車 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市大知本地區的重要交通樞紐迎來全新面貌！為了提升道路品質及改善當地交通環境，由台東市公所辦理的「雲南路瓶頸段道路拓寬工程」，於10日舉行通車典禮，台東縣長饒慶鈴到場祝賀並表示，雲南路拓寬工程完成後，成功串聯台11線、台9線、雲南路161巷及富榮路，解決多年來因路幅狹窄困擾的交通瓶頸問題，經縣府協助爭取經費辦理拓寬，不僅提供居民更安全便利順暢的交通環境，也進一步提升台東市的生活品質，打造更美好的居住環境。

饒慶鈴提到，雲南路瓶頸段原有道路寬度僅4公尺，會車時頻繁發生交通意外，加上兩側老舊水溝排水功能不足，導致垃圾堵塞與積水問題。感謝市公所團隊長期以來的努力，尤其是市長陳銘風上任後，積極協調農田水利署台東管理處及周邊地主，終於成功達成用地協議；縣府也協助向中央爭取經費，最終獲得逾五千萬元經費投入此工程，提升交通安全與通行效率。

臺東縣政府在知本溪右岸也正進行龍馬大道興闢工程，預計在今年暑假前完工。屆時，知本地區將擁有「一南一北」兩條重要聯外道路，加上台東大學旁的大學路，連結台9線及台11線，將大幅提升大知本地區的交通便利性，相信無論是人流、物流或商業活動，皆能藉此獲得更顯著的發展與提升，為在地經濟創造更多繁榮契機，並帶動大知本地區經濟及觀光發展。

台東市公所表示，此次雲南路拓寬工程不僅關注道路交通需求，將原本僅有4公尺寬的瓶頸路段大幅拓寬至15公尺，也著眼於提升市民的生活環境，特別增設人行步道與植栽綠化帶，讓當地居民享有更安全舒適的休閒體驗。此外，火車站與周邊道路的銜接也更加順暢，雲南路瓶頸段拓寬工程的完工，不僅象徵台東市基礎建設再升級，更為城市的未來發展奠定良好基礎。

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