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電動車春遊台東超省錢　縣府新設22槍充電樁1／15啟用

▲台東縣府新設22槍充電樁15日啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府新設22槍充電樁15日啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府響應綠能政策讓電動車充電更方便，在台東市新設22槍充電樁，並將於1月15日正式啟用。為鼓勵民眾體驗綠能充電服務，前3個月充電費5折優惠，讓車主春節假期到台東旅遊，不僅充電方便免除旅程焦慮，更能享受最優惠充電價格服務。

台東縣政府表示，電動車近年已成為汽車市場熱門選項，統計至2024年底全台電動車掛牌數近9萬7千台，去年一整年就新增近4萬台電動車，較前一年同期增長53%，台東縣內電動車去年掛牌數量亦較前年同期增長約84%。縣府積極推廣綠色運具服務，攜手華城電能在台東市森林公園、火車站、波浪屋及柳州街、南昌街等停車場，設置2槍180kw快充設備與20槍110kw慢充設備，15日啟用後將可提供電動車車主更方便的充電環境。

台東縣交觀處長卜敏正指出，台東市新設充電樁快充費用為11元/度，慢充費用為8.5元/度，為鼓勵多使用環保綠能，新設的充電樁啟用後3個月，充電費採半價優待，包括台東市及全國各充電樁位置，車主可使用 EVALUE 充電 APP查詢，期待能為縣內電動車主及遊客都帶來更便利的充電服務。另外，充電專用車位均有加繪綠色內框及專用車位告示牌，燃油車輛及油電混合車（HEV）請勿停放，也請電動車主勿佔用車位，影響他人使用權益。違規占用者可依停車場法處600元至1,200元罰鍰，呼籲民眾外出停車時應注意勿佔用，以免受罰。

卜敏正處長進一步說到，台東縣10年來持續蟬聯全國空氣品質三冠王，這次充電設備啟用是新的里程碑，也代表縣府致力推動慢經濟、綠色旅遊的環保信念，期許透過更完備的綠色基礎建設，提升電動車主使用便利性，引導更多民眾一起節能減碳。

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