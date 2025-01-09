食安把關迎新年　台東食品稽查抽驗專案86件皆合格

▲台東食品稽查抽驗專案86件皆合格。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

過節的年味越來越濃，街道小巷處處可見商家已開始擺設年節應景商品，各式開運年菜、糖果、餅乾、飲品等應有盡有。台東縣衛生局為落實食安五環加強查驗政策，保障民眾食的安全，啟動「114年度春節複合式專案計畫」，加強食品安全把關，共抽驗86件，結果皆與規定相符，台東縣長饒慶鈴呼籲民眾採購年貨應慎選信譽良好商家，並注意產品各項標示，大家平安過好年。

台東縣衛生局表示，日前已派員前往全縣各鄉鎮市大賣場、超市、果菜市場、傳統市場、雜貨店舖等，抽驗各式生鮮蔬果、水產、加工肉品、春節應景食品等進行檢驗。

衛生局表示，共抽驗86件，分三大業別：(1)針對春節應景食品製造業者3家抽驗自製年貨產品，各抽驗3種品項，共9件，6件檢驗防腐劑(12項)、3件衛生標準，皆與規定相符。(2)針對年貨大街暨應景食品販售業-生鮮蔬果共抽驗2件檢測農藥殘留，皆與規定相符。禽畜水產品共抽驗17件，檢測動物用藥殘留，其中牛肉2件、豬肉14件，檢驗乙型受體素類，檢驗結果皆與規定相符。雞肉1件檢驗動物用藥多重殘留(48項)，亦皆與規定相符。其他春節應景食品共抽驗51件，分別檢驗著色劑、保色劑、漂白劑、防腐劑、真菌毒素、順丁烯二酸等，皆與規定相符。(3)針對年菜餐廳業者5家，抽驗自製年節產品各1件，共5件，檢驗衛生標準(微生物)，皆與規定相符。另抽驗2件生鮮牛、豬肉原料，檢驗乙型受體素類，檢驗結果均與規定相符。

台東縣衛生局長孫國平提醒民眾，採購年貨應選擇信譽良好的商家，注意販售場所環境是否清潔衛生，販售產品有無完整包裝、標示清楚，避免購買顏色過於鮮艷及有刺激異味的產品。另外，業者也要依法保留交易單據，以利後續查核佐證之需。民眾若有任何食品安全疑慮，請撥打食安專線089-331172衛生局食品藥政科洽詢。