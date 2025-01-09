台東兩旅宿獲國際「GTS綠色旅行標章」認證　永續旅遊再升級

▲台東兩家旅宿榮獲國際「GTS綠色旅行標章」認證 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2025年開春，台東旅宿業傳來喜訊！位於綠島的「夏卡爾民宿」與太麻里的「打個蛋海旅」，雙雙通過全球知名的「GTS綠色旅行標章」(Green Travel Seal)審查，成功獲得該項國際認證，進一步肯定台東在永續觀光領域的卓越表現。



台東縣政府表示，除了各項觀光活動持續導入永續作為，縣府去年也挹注資源輔導30家旅宿成為「台東永續旅宿」，鼓勵業者使用在地產品，像是台東紅烏龍茶葉、太麻里咖啡渣製作的拖鞋，不僅減少碳足跡，還支持當地農漁業，促進社區經濟發展。

此外，台東的永續旅宿透過各項措施減少資源浪費，並積極與社區建立更緊密的連結，讓旅遊不僅只是體驗，也能成為一種責任感的實踐。今年度將持續擴大影響力，串聯在地產業，致力於打造具特色的「台東慢經濟品牌」，將永續理念與當地特色結合，推動環保與社會責任並重的旅遊模式。



台東縣交通及觀光發展處指出，「GTS綠色旅行標章」是全球知名的永續旅遊認證，對申請者的要求極為嚴格，除了必須符合勞基法、營業登記、消防安全等基本規範外，申請者還需在友善環境產品使用、文化保存、自然保育行動等方面，實施超過30項永續措施，並提供詳細的證明資料。此外，認證後每年都需重新審查，以確保業者持續推動永續發展，為旅客提供高品質且具責任感的旅行體驗。



獲標章認證的「夏卡爾民宿」自開業以來便積極推動綠色旅行，以位於綠島朝日溫泉區的獨特位置為背景，為旅客帶來深具地方特色的體驗。民宿主人島太太更自主考取生態旅遊規劃師資格，精心設計了包括藍洞秘境探險、潛水、獨木舟等冒險行程，還有適合人文愛好者的古道探索與聚落走讀活動，讓旅客以尊重自然的方式深入體驗綠島的美麗與魅力。



太麻里金崙的「打個蛋海旅」，早在2016與2018年分別獲得Tripadvisor評選的台灣Top 25民宿，對於在地經營及永續發展的用心已經廣為人知。民宿主人武撒恩（Sam）十多年前放下台北飯店業的高階主管身份，返回家鄉推動永續旅行理念。他不僅提倡低碳飲食，還串聯南迴地區的業者成立「南迴永續旅行聯盟」，讓更多人加入這場支持在地永續發展的行動。