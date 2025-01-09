台東男忘了機車停哪　警陪他上山區小路慢慢找

▲員警陪同尋找終於找到機車位置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局都蘭派出所日前接獲一起求助案件。一名44歲董姓男子，先前因在山區迷路，僅能徒步走至主要道路尋求警方協助返家，當時因精神狀況不佳未能及時取回停放的機車。事隔多日後欲返回取車時，卻發現已記不清機車確切停放位置，只好再次向警方求助。都蘭所所長張旭志及警員何李謙獲報後，立即展開協尋行動，陪同民眾沿路追尋記憶中的路徑。

都蘭所所長張旭志及警員何李謙駕駛巡邏車，帶著董男一條條探索山區蜿蜒小路。過程中，警方展現高度耐心，仔細聆聽董男描述當時的情況，逐一確認可能的路徑。經過一番努力搜尋，終於在一處崎嶇小路旁的草叢中發現了董男遺失的機車。當下，董男緊張的神情頓時轉為欣喜的笑容，不斷向警方表達感謝之意。

成功分局分局長龔士哲表示，警察工作的核心價值就在於服務民眾。這次都蘭所同仁展現的耐心與同理心，不僅成功協助民眾解決困境，更充分體現了警察為民服務的精神。這樣貼心的舉動不僅能提升民眾對警察的正面觀感，更能拉近警民關係。同時呼籲民眾進入山區活動時，應做好充分準備，如備足飲用水、糧食，穿著合適的衣物鞋襪，最好能結伴同行，並事先告知親友行程，隨身攜帶手機及充電設備，記錄行進路線要點及拍照顯示緯緯度位置，以免發生意外。