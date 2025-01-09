憲訴法覆議本周處理！是否聲請釋憲？　行政院：有10天沙盤推演

▲行政院政務委員林明昕。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁表態，本周五就會處理行政院提出的《憲法訴訟法》覆議案。針對後續行政院的因應做法，政務委員林明昕今（9日）說，怎麼釋憲、誰來提，這都還有考慮空間，依《憲法》規定還有10天的時間可以做沙盤推演；他說，若有此打算，大法官會用什麼模式，也要由大法官做決定，但若有必要是不會放棄的。

林明昕說，覆議不是等於要馬上釋憲，也有可能覆議後沒有釋憲、或沒有覆議就釋憲，「覆議是憲法上給予的政治手段，聲請釋憲是憲法給予的法律手段二者之間沒有絕對關聯性」。

至於覆議會不會過？林明昕說，這當然不敢講，因為很多事情是瞬息萬變，院長在這裡的呼籲不只是對國人同胞，也對立委做說明，「所以機率有沒有不知道，但希望有好的結果」。假使沒有如期待的結果，後面怎麼走？政治手段如果全部窮盡了也只有法律手段，這法律手段是不是要釋憲，怎麼釋憲、誰來提，這都還有考慮空間。

記者追問，後續是否會跟時間賽跑，在法案生效的3天內聲請釋憲跟暫時處分？林明昕說，覆議如果否決，也不是法案立刻生效，還要院長副署總統公布，依照憲法還是在10天內，所以還是有10天的時間做這樣的沙盤推演，總統公布後因為法律沒有特別寫哪一天生效，也不是由司法院定之或哪個院定之，都是公布日生效，公布日生效不是公布日當天，是公布後第三天，這還是有一段期間。

林明昕說，公布未生效等於還沒有法，是否因此可以釋憲，這些都可以考慮，因為在很多司法案件中，有一種是預防性權利救濟，也就是目前還沒有實際受到侵害，但是未來一定會有、且一來就來不及，這時候就要提出預防性權利救濟。

林明昕指出，這在民事訴訟法是所謂的將來給付之訴，這種是司法常態，「所有訴訟都有這可能性，以前憲法訴訟條文沒有規定也沒有否定，但是也還沒有實務上有出現過，但不表示就不能有這些，這都是可以討論的」。

林明昕說，當然，如果後來有這樣的打算，大法官會用什麼處理模式，也要由大法官做決定，但是這些都是如果必要時候，是不會放棄的。