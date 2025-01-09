提覆議、釋憲次數將成史上最多？　卓榮泰：政院被動、由立法院決定

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前提出《憲法訴訟法》修法的覆議，後續是否進一步出釋憲？政院未說死，但外界認為，院長卓榮泰可能會成為史上提出最多憲政救濟的閣揆。對此，卓榮泰今（9日）表示，覆議案的提出，行政院是被動的，「發動權、主動的是在立法院」，只要立法院誠心誠意為國為民，行政院沒有必要提出覆議案，「所以行政院會不會繼續提覆議案？不看行政院，看立法院，是由立法院決定」。

從去年5月通過的國會改革相關法案，再到年底通過的憲訴法、選罷法、財劃法等修法，以及今年通過的警察人員人事條例，行政院都表態會窮盡憲法救濟的手段，也讓外界認為，卓榮泰將會成為史上提出最多憲政救濟的閣揆。

卓榮泰說，他每天都不悲觀、也不能悲觀，因為對國家的未來跟發展要心存樂觀心存希望，才能每一天跟著所有團隊所有同仁一起前進，「悲觀不在我們每天的日常裡面」。

「讓憲政體制讓司法院正常運作，通過覆議案的提出是行政院、是我的責任。」卓榮泰表示，未來大法官、憲法法庭做出怎麼樣的決議，那是大法官的權力，至於覆議案的提出，行政院是被動的，「發動權、主動的是在立法院」。

卓榮泰說，只要立法院誠心誠意為國為民，按照憲法的基本分際，不做出任何擴權違憲的動作，行政院沒有能力、也沒有必要提出覆議案，「所以行政院會不會繼續提覆議案？不看行政院，看立法院，是由立法院決定」。