盼立委支持憲訴法覆議　卓榮泰：別站在造成錯誤歷史那方

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

針對《憲法訴訟法》修法覆議一事，國民黨立院黨團總召傅崐萁表態不會邀行政院長卓榮泰報告。為此，卓榮泰今（9日）親上火線回應，強調政院提出覆議有三大理由，喊話立委支持覆議案，若仍然堅持照新修過的惡法，「就是站在毀憲、摧毀憲法法庭、剝奪人民憲政權力，造成錯誤歷史的那一方」，支持覆議案捍衛憲政體制，各位委員大名就將與我國的憲政永久並存。

卓榮泰說，行政院提出覆議有三大窒礙難行理由。第一，依照新修訂的法律，規範大法官會議的人數、決議人數，將使憲法法庭無法開會，等同癱瘓司法院、癱瘓大法官、癱瘓人民基本憲政權利。

因為新法規定，要有10個大法官才能開會、9位才能做成違憲宣告，但事實上，目前只有8位大法官，如何開得成會？按照立法院所新修的憲訴法，大法官一旦無法開會、無法做成違憲合憲審理，就等同癱瘓大法官與人民基本權利。

第二，新法規定總統提名時限，但未規範立法院行使同意權的時限。比如大法官若像現在一樣人數不足，總統必須在2個月內補提名，但沒有規定立法院要在什麼時間內完成審議，這種不對稱的修正內容，將造成大法官人數補正程序上難以掌握。

第三，新法規定修正公布後立即施行，但按照目前大法官現額，新法一定通過，大法官顯然無法開會，這種情況下，等同憲法法庭被癱瘓掉，立即無法運作，造成很多憲政上的窒礙難行之處。

卓榮泰強調，行政院作為憲政機關，有維護憲法基本權利跟責任，提出覆議為的是，第一，行政院要捍衛憲政體制；第二，行政院要維護司法院大法官憲法法庭的正常運作；第三，要捍衛憲政救濟的基本權力。

「所以行政院基於憲法增修條文第3條規定，希望立委先進，能不分朝野再次審視法案內容。」卓榮泰說，希望立委有機會再做出合憲合法的改變，衷心盼望各位委員先進能支持覆議案。

卓榮泰強調，若支持覆議案，就是站在維護憲政體制、五院體制正常運作的這一方，也就是站在保障憲法法庭可以維護人民憲法權利正常運作的這一方，更是捍衛人民有權利經由憲法法庭解決憲政爭議的這一方，「否則的話，如果仍然堅持照新修過的惡法，就是站在毀憲、摧毀憲法法庭、剝奪人民憲政權利，造成錯誤歷史的那一方」。

卓榮泰喊話，請委員先進慎思，共同找出符合憲政與國家利益的最大共識，妥適回應公民社會跟各界的訴求，共同捍衛憲政體制的健全運作。他重申，期盼朝野委員先進們能支持覆議案，讓國家憲政有機會重回正軌，「支持覆議案捍衛憲政體制，各位委員大名就將與我國的憲政永久並存」。