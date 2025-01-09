指在野黨立委政治算計癱瘓憲法法庭　卓榮泰：無法接受迫害憲政體制

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院去年底三讀《憲法訴訟法》修正案，行政院接著提出覆議，國民黨立院黨團總召傅崐萁昨表示，不會邀請行政院長卓榮泰來做報告說明。為此，卓榮泰今（9日）親上火線回應，直指部分委員想透過修法癱瘓憲法法庭，要讓未來所有法律案有憲政爭議時，無法透過憲法法庭做憲政救濟，「這才是這次修法最大的政治算計，也是我國憲政體制上的最大一次迫害，我們無法接受」。

卓榮泰說，行政院對於憲法訴訟法的修正案提出覆議案的理由，面對國家重大憲政爭議，但立法院卻不安排行政院到立法院做充分的說明，不過行政院還是有責任要明確向國人說明清楚，更有責任要為國人的憲政權利發聲。

卓榮泰表示，1月2日行政院會，行政院用最嚴謹程序陳請總統核可移請立法院覆議，針對立法院決議通過的憲法訴訟法第4條、第30條、第95條的修正，行政院認為有窒礙難行之處，所以透過憲法程序提出覆議。

「提出覆議不是要造成對立」，卓榮泰解釋，提出覆議案是希望有重大爭議、窒礙難行的法律案，要請立委再次審慎討論，但是立法院卻不能安排行政院到立法院做報告，連最基本說明機會都沒有，這絕非遺憾兩個字可以形容。

卓榮泰提到，雖然在2013年針對會計法覆議案，在朝野高度共識下，沒有經過行政院到院說明，但那時候與今天情形完全不同，當時是在朝野高度共識，所以雖有前例，但完全不可同日而語，這是兩個絕大不同的法律爭議事件。

「更何況，憲法法庭作為國家最高憲政爭議解釋機關，攸關全國人民基本權利。」卓榮泰說，依據統計，去年底憲法法庭還有447件人民憲法救濟的聲請案還在排隊審理中，憲法法庭這些未結的案件，屬於人民聲請案的高達99%，「換句話說，憲法法庭是人民在憲法爭議上，最重要且最後唯一的一道關卡，不容被破壞」。

卓榮泰說，如果因為新法修正導致憲法法庭開會人數不足、導致無法做成憲法法庭的決議，將是置人民的憲政權利於不顧，嚴重剝奪人民的基本權力。站在行政院立場，當然有責任要來捍衛。

「因此行政院有權利、更有責任要提起覆議，這也絕非部分立委所說的越俎代庖。」卓榮泰說，按照這種說法，立法院用立法權凌駕司法，去限制、規範大法官的開會、決議人數，這難道不是擴權違憲、越界管轄？行政院有責任有義務提出覆議。

卓榮泰指出，社會各界都很清楚，這次國會部分委員是想透過修法，規範大法官會議人數進而癱瘓整個憲法法庭，這目的為的是要讓未來所有法律案，當有憲政爭議時，沒有辦法透過憲法法庭做憲政救濟，「這才是這次修法最大的政治算計，也是我國憲政體制上的最大一次迫害，我們無法接受」。