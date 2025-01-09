國民黨拒邀卓榮泰報告覆議案　王鴻薇：行政院不要越俎代庖

記者崔至雲／台北報導

立法院去年底三讀通過《憲法訴訟法》修正案，行政院提出覆議；國民黨立院黨團總召傅崐萁則預告「本周五會積極處理」，且不會邀請行政院長卓榮泰報告。對此，國民黨立委王鴻薇表示，憲訴法的主管機關是行政院嗎？當然不是，是司法院，行政院越俎代庖，來幫司法院報告，這不也是違背、破壞五權分立的原則嗎？

▲立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



王鴻薇表示，從法律面來說，立法院職權行使法訂得很清楚，關於覆議案的處理只是「得」邀請行政院長來報告，現在若要加快審查中央政府總預算，不邀請行政院長來報告，也完全符合法律程序。

王鴻薇續指，這次的覆議案是針對憲訴法，該法的「主管機關是行政院嗎？當然不是，是司法院」，「行政院來報告窒礙難行之處，要報告什麼？難道司法院是行政院的司法部嗎？這樣不就亂套了嗎」？

王鴻薇說，如果行政院越俎代庖，來幫司法院報告有哪些窒礙難行之處，這不也是違背、破壞五權分立的原則？基於上述理由，國民黨團不主張讓行政院長來報告。王鴻薇也質疑，民進黨一直想讓行政院長來報告，那就是民進黨根本不在乎中央政府總預算到底能不能夠如期完成，到底現在是誰在擋預算？

另，選罷法門檻加嚴修法，也就是「加一版本」下週將過一個月法案協商冷凍期，傳出國民黨團將在本會期結束前闖關。王鴻薇也說，這會期的院會只剩下4天，昨天國民黨團已經宣示，最主要的就是來通過中央政府總預算，因此「加一版本」，沒有任何的時間表。