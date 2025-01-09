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路上被帥哥搭訕「會進一步認識？」　網友吐實話：機率比較高

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲如果被搭訕，會有什麼反應？（示意圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

平常在路上，如果看到想要認識的人，會不會上前搭話？近日就有網友好奇拋問，倘若帥哥跑去搭訕女生，真的能成功認識對方，甚至發展更進一步的關係嗎？貼文曝光後，引起討論，但大多數人都直搖頭。

有網友在Dcard上，以「路上搭訕說你很漂亮想認識你真的有用嗎」為標題發文，提到他有時看YouTube，頻道都會教說，如果想認識女生，不妨直接上前搭話，誇對方漂亮，再說有意認識。但他認為，這招對長得不好看的人來說應該沒用，就算成功交換通訊軟體，事後也是被封鎖。

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不過，原PO仍然好奇，如果是帥哥按照頻道所教的方式，跑去搭訕路上的女生，真的能成功認識對方嗎？有女生會跟搭訕自己的男生交往嗎？

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,斑馬線。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，多數網友都認為，「他被拒絕一百次沒拍出來而已」、「在台灣普遍女生對搭訕很反感」、「不會，馬上跑」、「拜託那些什麼垃圾頻道垃圾課程，不要再亂教男生了，不覺得男生也很可憐嗎？請大家不要亂學來路不明的教學」、「不會，是怪人的機率比較高，只是變成長得帥的怪人而已」。

也有網友表示，「跟我搭訕時說因為我很漂亮的，如果你是帥哥我會同意認識，但不是因為我想認識帥哥，而是因為你拿出了同等條件來跟我交換，我會認為你很有禮貌」、「帥哥美女不管做什麼事本來就更容易被接受，但比起搭訕，從學校、職場、活動場合等去認識女生是最有效率且有保障的方法」。

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