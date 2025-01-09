價格貴很多！她猶豫「要到專櫃買內衣嗎」　過來人曝3優點：差很多

▲會到專櫃買內衣嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

女生開始發育後，通常就會開始購買內衣，但是會選擇到哪裡買呢？近日就有網友好奇，每次經過販售內衣的專櫃，好像都沒什麼客人，所以她就想知道，有誰會去專櫃買內衣呢？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「專櫃內衣都誰在買」為標題發文，提到每次經過販售內衣的專櫃，客人都不多，但是店面卻依舊正常經營、可以撐很久，是因為內衣價格比較貴的關係嗎？真的有人在買專櫃的內衣嗎？

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原PO透露，她平時都穿無鋼圈內衣，既便宜又舒服，有次陪朋友選購專櫃的內衣，才知道一件居然要2000元，讓她嚇了一跳。不過隨著年紀增長，她也開始對身材有點焦慮，因此很猶豫要不要試試看專櫃的內衣。

貼文曝光後，不少網友分享，「只買專櫃的，品質真的差很多」、「我也是買專櫃，買過平價的撐不久」、「我都買專櫃內衣，可以穿很久耶，品質真的有差！不會容易鬆」、「只買專櫃+1，真的比較不容易變形也可以穿比較久」、「真的有差，穿起來也比較舒適」、「專櫃的便宜的都買過，真的有差，便宜壽命真的比較短，買過好幾家也沒有跟專櫃的穿起來一樣舒服的」。

也有網友回應，「其實我覺得如果是瘦瘦的女生，然後胸部C以內其實怎麼穿都可以，不用特別買貴的」、「好幾年沒買專櫃內衣了，不便宜就算了，還會被櫃姐強迫推銷」、「要看你大小，C以下隨便穿都可以，再大才要考慮會不會變形」。