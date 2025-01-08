烏克蘭正妹「來台1個月」曝真實生活　媽一聽大驚：好奇怪的國家

▲烏克蘭正妹來台生活，結果媽媽反問「要不要回國」。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名台灣烏克蘭正妹笑稱，回想5年前來台灣，打電話給媽媽分享生活大小事，被問到有無去游泳、有無曬黑、被搭訕等話題時，她都回應沒有，一番話讓媽媽感到訝異，並反問「好奇怪的國家，妳要不要回國？」文章曝光後，引來萬人笑回，「台灣人去海邊只會吃海鮮跟拍照」、「台灣人很害羞不敢搭訕是真的」。

一名烏克蘭正妹在Threads表示，來台灣一個月，打電話回家與媽媽聊到這裡的生活日常時，被問到「有沒有去游泳？」

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她笑回沒有，「這裡人很少在海裡游泳，聽說很危險。」媽媽又說，「那邊天氣很好，你應該曬黑了，會很好看」，結果原PO又笑回，「這裡人說曬太陽對皮膚不好，我保持皮膚白白的。」

媽媽繼續問，「那應該是很多男孩子喜歡妳，路上搭訕妳」，正妹搖頭回應沒有，因為台灣人很害羞。聞言，媽媽一臉疑惑問她，「好奇怪的國家，妳要不要回國？」

文章曝光後，引來萬人笑虧，「你對台灣人的描述完全對～1.我只敢在游泳池游泳；2.我很注重防曬；3.我幾乎不會跟陌生人說話」、「是很奇妙啊，海島國，但海邊活動不發達」、「台灣人去海邊只會吃海鮮跟拍照」、「台灣人很害羞不敢搭訕是真的」、「媽媽好可愛」、「台灣人大部份都是悶騷鍋，第一次見面都會很害羞，但是熟了之後就判若兩人的」、「歡迎來南部，南部人比較熱情」、「剛來台灣會不會很失望，和想像中的都不一樣」。

正妹也在留言串隨即強調，其實她已經來台5年了，上述對話是剛來台灣，與媽媽的有趣對話，「我剛來台灣的時候覺得自己是最幸福的人！」