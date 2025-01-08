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老婆拿姓氏情勒！人夫火大嗆妻：妳給300萬從母姓

原PO表示，小孩從父姓，他就要負擔所有花費嗎。（示意圖／Pexels）

▲原PO的老婆認為，小孩從父姓就應由男方出所有花費。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位人夫在網路上抱怨表示，難道小孩從父姓，男人就要買單所有花費嗎？老婆稱他出錢天經地義，這讓他聽了非常火大開嗆，小孩可以從母姓，但她要給300萬，2人為此爭吵。

原PO在Dcard以「我跟老婆要三百萬讓小孩從母姓，老婆暴怒。」為題發文，表示「難道小孩從父姓，男人就要買單所有花費嗎？小孩是兩個人共同想生的，老婆一直說很喜歡小孩，結果小孩生出來後總是要我出錢。老婆的理由是小孩跟我姓我出錢天經地義。」

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原PO表示，小孩買500元玩具也要他出，學費、飯錢就算了，小玩具也要算，他為此很火大，因為小孩是2人的，當初老婆稱很想要小孩，姐姐又不孕，娘家說可幫照顧他才同意生，生完卻因為從父姓變成他要出錢。

原PO跟老婆說，「小孩可以改跟妳姓，妳回家跟妳爸媽拿300萬就可以去登記了」，老婆回，「憑什麼跟我姓要給你300萬。」原PO指出，房子他買的，沒讓老婆出錢，爸爸有先贊助他300萬，體諒養小孩開銷大，幫他還房貸，「現在小孩敢跟媽媽姓，岳父岳母要表示一下吧？也要贊助這個家300萬，好讓我把錢還爸爸，不然我爸怎麼會同意？」

老婆說，房子名字不是她，跟她無關。原PO說，「婚後買的當然有關係，如果這麼擔心也可以登記相當300萬的產權給她。如果這麼介意姓氏吵架都要拿出來說，就花300萬以後改從母姓，不用再吵了。」

原PO說，老婆很氣不想理他，2天都不跟她說話，「我真的不在意小孩的姓氏，懷孕的時候也問過老婆意見，她當時說可以跟我姓，現在又拿姓氏來情勒實在是有夠煩。」

貼文一出，網友紛紛留言「這副嘴臉有夠噁心，你怎麼有辦法跟她生活下去」、「你們兩個沒有達成共識就硬生」、「離婚吧兩個都不會互相，別苦了小孩」、「其實男方已經出了大部分的錢，在意的是女方連順手的小錢都要跟男方斤斤計較吧！這是感受問題」，也有人說，「想聽另一方說詞，總感覺漏了很多事情」。

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