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尾牙去幫忙「公司要他請事假」　菜鳥委屈哭！網怒：第一次聽

▲▼尾牙,餐會。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲尾牙示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近是尾牙旺季，很多公司會提早讓員工下班前往舉辦地點，但一名網友抱怨，剛進新公司就得面對「尾牙要自己請事假參加」的奇葩規定，讓他百般無奈。公司甚至在公告上明確標示不扣全勤，卻不給公假，他只能選擇請事假參加，質疑這樣的安排是否合理，引發眾多網友熱議。

原PO在Dcard發文「尾牙要請事假」，最近剛入職的新公司宣布尾牙要請事假參加，公告雖然保證不扣全勤，但員工仍得請事假。他的主管還曾向他和同事們詢問，是否能提前協助準備，當時原PO不知道需請事假便答應幫忙。然而，事後得知規定後，他詢問主管能否以公假處理，卻被告知最多只能請一小時。

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此外，尾牙地點距離公司一小時車程，若只請一小時根本無法趕到現場，加上大多數人是中午後便動身，他無奈接受了只能請事假的事實。主管還說，沒想到新進員工沒有特休可用。原PO則坦言，即便有特休，也不會想用在這種活動上。

看到貼文後，有網友傻眼開批，「幫公司到底為什麼要請自己的假」、「一律公差，你就是被公司佔便宜」、「從這裡可以看出這公司滿爛的，建議年後找新公司」、「參加完這次的尾牙+過年後可以選擇離職了」、「第一次聽到吃尾牙是請事假的，這樣不是間接扣員工的薪水拿去補貼尾牙嗎？」

話題釣出過來人，「原本也是聽到要請事假去，我就跟主管說這樣違法，我會去投訴，後來主管開會完就跟我說改成有薪假！」「人資來了！這不合理，可以打電話問縣市府勞工處。」「趕快去檢舉，而且建議要寄信給人資提交你的檢舉證明（或是勞工局的回覆），讓人資主管階級知道這是危害公司同仁權益的事！」

不過，根據104人力銀行整理的常見問答中，尾牙是否算是「工作時間」？如果辦在「工作日」的上班時間，屬企業內部活動一環，員工確實有義務出勤，但保有「自由選擇」是否參與活動的權利。

另外，因為尾牙活動常辦在午休、下班後的時段，公司如果強制規定員工要出席，則應視為延長工時（加班），要給予員工加班費（但員工選擇自由參加，則不需額外支付）。如尾牙辦在「休息日」，雇主若「強制規定員工要出」，則應依照《勞基法》第24項相關規定，給付員工「加班費」。

至於公司是否可以要求員工「請特休」參加尾牙？104直接點明「不可以」，因為是否使用特休的權力在勞工手上。

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