雲林年貨大街in斗南　縣長張麗善邀鄉親買年貨、抽大獎

▲今年雲林斗南年貨大街規劃三重好禮大方送活動，讓民眾買的開心。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

雲林「年貨大街in斗南」將於1月18、19日於斗南田徑場開賣，今年規模更勝往年，除了滿足民眾過年必買南北年貨外，還有走春訪友最佳伴手禮的雲林良品區，「雲林100碗」、市場樂活名攤以及縣內觀光工廠等優質名店，雲林縣長張麗善今（8）日主持記者會，邀請民眾來逛年貨大街，買年貨、擲筊拿獎金。

▲今日記者會由斗南幼稚園學童展現精彩表演熱鬧開場。（圖／記者王悉宇翻攝）



雲林縣長張麗善說明，今年規劃三重好禮讓民眾買的開心，第一重「見面送好禮」民眾到現場就贈送抽獎券一張，最高可獲5000元現金；第二重「擲筊送好禮」，購買200元消費券即可擲筊一次，每個時段優勝者可獲1000元獎金，活動結束後最多聖筊民眾可獲現金5萬元。

而第三重「集點送好禮」，民眾只要消費滿200元，或於愛心攤位消費不限金額，即可掃描參與集點，並與全運會吉祥物「雲寶弟」及「雲寶妹」拍照打卡，即可成功線上集點。完成集點並拍照打卡可獲線上摸彩資格，斗南年貨大街除必買南北年貨外，還有雲林良品區，「雲林100碗」、市場樂活名攤以及縣內觀光工廠等優質名店產品。

張麗善表示，18日當天現場發放開運紅包，為民眾送上新年祝福。現場同時安排書法大師揮毫免費送春聯，及多場限時搶購活動，讓民眾以超優惠價格購得優產品。斗南鎮長沈暉勛表示，斗南年貨大街位於斗南田徑場，攤位多元商品豐富，更安排精彩節目，是選購年貨最佳選擇，歡迎大家來斗南迎新春過年。

▲今年雲林斗南年貨大街規劃三重好禮大方送活動，讓民眾買的開心。（圖／記者王悉宇翻攝）