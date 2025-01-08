　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林年貨大街in斗南　縣長張麗善邀鄉親買年貨、抽大獎

▲今年雲林斗南年貨大街規劃三重好禮大方送活動，讓民眾買的開心。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲今年雲林斗南年貨大街規劃三重好禮大方送活動，讓民眾買的開心。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林「年貨大街in斗南」將於1月18、19日於斗南田徑場開賣，今年規模更勝往年，除了滿足民眾過年必買南北年貨外，還有走春訪友最佳伴手禮的雲林良品區，「雲林100碗」、市場樂活名攤以及縣內觀光工廠等優質名店，雲林縣長張麗善今（8）日主持記者會，邀請民眾來逛年貨大街，買年貨、擲筊拿獎金。

▲今年雲林斗南年貨大街規劃三重好禮大方送活動，讓民眾買的開心。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲今日記者會由斗南幼稚園學童展現精彩表演熱鬧開場。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣長張麗善說明，今年規劃三重好禮讓民眾買的開心，第一重「見面送好禮」民眾到現場就贈送抽獎券一張，最高可獲5000元現金；第二重「擲筊送好禮」，購買200元消費券即可擲筊一次，每個時段優勝者可獲1000元獎金，活動結束後最多聖筊民眾可獲現金5萬元。

▲今年雲林斗南年貨大街規劃三重好禮大方送活動，讓民眾買的開心。（圖／記者王悉宇翻攝）

而第三重「集點送好禮」，民眾只要消費滿200元，或於愛心攤位消費不限金額，即可掃描參與集點，並與全運會吉祥物「雲寶弟」及「雲寶妹」拍照打卡，即可成功線上集點。完成集點並拍照打卡可獲線上摸彩資格，斗南年貨大街除必買南北年貨外，還有雲林良品區，「雲林100碗」、市場樂活名攤以及縣內觀光工廠等優質名店產品。

▲今年雲林斗南年貨大街規劃三重好禮大方送活動，讓民眾買的開心。（圖／記者王悉宇翻攝）

張麗善表示，18日當天現場發放開運紅包，為民眾送上新年祝福。現場同時安排書法大師揮毫免費送春聯，及多場限時搶購活動，讓民眾以超優惠價格購得優產品。斗南鎮長沈暉勛表示，斗南年貨大街位於斗南田徑場，攤位多元商品豐富，更安排精彩節目，是選購年貨最佳選擇，歡迎大家來斗南迎新春過年。

▲今年雲林斗南年貨大街規劃三重好禮大方送活動，讓民眾買的開心。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲今年雲林斗南年貨大街規劃三重好禮大方送活動，讓民眾買的開心。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►北港農會驚爆集體A錢！神鬼女會計搬走1.2億　5收押2交保1死亡

►小心荷包！雲林5鄉鎮新增科技執法設備　2月15日正式上路

►大火毀心血！54歲果農盼傳授技術　攬才延續40年老叢橘園

►快訊／大貨車翻覆起火　載「3000顆磷酸鋰鐵電池」

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
蔡阿嘎擁7間北市房「YT這麼好賺？」　網曝賺翻真相
趙露思解約恐無望　陸媒曝最慘下場
美國學者打臉郭正亮　坦言台灣政局令人恐懼！國民黨尤其可怕
獨／邱軍撞死人遭切割　業界人士估「恐賠千萬以上」
快訊／19歲男騎士自摔撞轎車　頭部重創不治
強冷空氣最低探7度！一圖看最新預測

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林年貨大街in斗南　縣長張麗善邀鄉親買年貨、抽大獎

陳亭妃爭取台南新營糖廠全面活化利用　帶動地方觀光文化發展

桃園消防局獲贈百萬幫浦車　吳重燈、許金桐夫妻回饋社會

宣導有成！蘭嶼、綠島垃圾量去年減少約1萬2千公斤

台東榮民服務處小龍年邀榮民圍爐團圓　還進偏鄉送暖

賣菜返家沒電突刁車　台東暖警路邊接電神救援

桃園電動公車佔比六都之末　張善政：持續推動盼突破35%

立委游顥邀經濟部、內政部考察竹山南雲產業園區　拚7月核准開發

增進救災技能　南消五大隊大灣分隊辦高危場所雲梯車操作訓練

花蓮市發送愛心禮券！1296弱勢戶受惠　每戶最高可領2500

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

雲林年貨大街in斗南　縣長張麗善邀鄉親買年貨、抽大獎

陳亭妃爭取台南新營糖廠全面活化利用　帶動地方觀光文化發展

桃園消防局獲贈百萬幫浦車　吳重燈、許金桐夫妻回饋社會

宣導有成！蘭嶼、綠島垃圾量去年減少約1萬2千公斤

台東榮民服務處小龍年邀榮民圍爐團圓　還進偏鄉送暖

賣菜返家沒電突刁車　台東暖警路邊接電神救援

桃園電動公車佔比六都之末　張善政：持續推動盼突破35%

立委游顥邀經濟部、內政部考察竹山南雲產業園區　拚7月核准開發

增進救災技能　南消五大隊大灣分隊辦高危場所雲梯車操作訓練

花蓮市發送愛心禮券！1296弱勢戶受惠　每戶最高可領2500

楊貴媚脫口：失業了「我要離家出走！」　曝大愛台特殊規定「要尊重規矩」

屏東縣房貸補貼「照顧真有需求者」　房價不得超過1250萬

汐止轎車自撞車頭全毀　男駕駛得賠路燈維修費

林秉文個性「阿莎力像大哥」！王浩宇：民眾黨最沒資格批評

一聽「兒子」要投資賺錢她急了　向親友借錢再衝郵局匯款險被騙

屋主失聯不付錢　男把「整車垃圾」倒在家門外

前女友「墮胎內幕」搬上大銀幕　羅比威廉斯懺悔痛認：我是愚蠢的男友

「新新併」公平會開綠燈！委員會決議不禁止結合

籃籃不應援後找到新工作　靠小抄記步驟廚藝待加強

美國學者打臉郭正亮　坦言台灣政局令人恐懼！國民黨尤其可怕

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

地方熱門新聞

三重建商補償受災戶20萬、租客3萬

南消自衛消防編組應變能力驗證觀摩演練

東港警長警廣打詐宣導 假投資居詐騙排行榜冠軍

春節疏運多項客運票價及轉乘優惠

南消四大山上區玉山長照機構辦火災演練

2025永康中心首場徵才11日南科開跑

南消五大隊大灣分隊辦高危場所雲梯車操作訓練

台南重要濕地生態保育績效成果優良黑面琵鷺數量增加

花蓮市民小巴推超值月票　Hualien Yo真行滿額贈好禮

綠批議員任內增破億不動產　簡賜勝團隊回應

陳亭妃爭取台南新營糖廠全面活化利用

這所大學校園153種動物　生態多樣豐富

台南勞局結合工會匯集群愛助弱勢好過年

里港警提醒青少年　散布私密影像已構成犯罪

更多熱門

相關新聞

台東榮服處　小龍年圍爐賀春添福

台東榮服處　小龍年圍爐賀春添福

農曆春節是國人最為重視的三大傳統節日之一，也是全家團圓、共度佳節的時刻。為了向榮民表達新春祝福，台東縣榮民服務處特別規劃了關懷送暖及歲末圍爐賀新春系列活動。除了在1月17日於和風新棧飯店舉行的大團圓圍爐活動外，還針對偏鄉地區安排了圍爐賀春添福活動。

北港農會神鬼女會計搬走1.2億　5人收押2交保

北港農會神鬼女會計搬走1.2億　5人收押2交保

春節敬老禮金每人6千　彰化市豪發2億　

春節敬老禮金每人6千　彰化市豪發2億　

春節訂房率僅4成　交通部認了2因素：房價高影響國旅

春節訂房率僅4成　交通部認了2因素：房價高影響國旅

春節車行蘇花全攻略　車流與壅塞時段曝光

春節車行蘇花全攻略　車流與壅塞時段曝光

關鍵字：

年貨大街斗南鎮雲林春節年貨

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞運將急衝修車廠　3天沒拆1顆螺絲原因曝

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

看似沒心機「超級雙面人」星座

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

研究實證愛滋感染者「病毒測不到=不會傳染」

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面