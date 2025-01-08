領錢了！彰化市春節敬老禮金每人6千　豪發2億3千長者受惠　

▲彰化市長林世賢發放春節敬老禮金每人6千元。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市公所延續28年，每年在農曆春節發放「春節敬老禮金」，70歲以上長者每人可領取6,000元大紅包及長壽麵線一份，預計發放總額近2億元，嘉惠全市30,482位長者。市長林世賢強調，為了做好老人福利外，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧，堪稱全國最幸福。

林世賢今日於彰化生活藝文館邀請8位長者代表出席，現場氣氛熱絡。市長親自致贈紅包，祝福長者健康長壽，公所也邀請彰化市農會外快官家政班、幸福民歌協會與長者一同帶動跳，林世賢同時逐一向長者致贈紅包，祝福長輩們每天都保持愉快的心情，健康又長壽。

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今年將於1月16日在各里辦公處或各里指定地點，發放2025年春節敬老慰問禮金，凡年滿70歲，在彰化市設籍六年以上的長者且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金6,000元及長壽麵線一份，可以歡樂好過農曆春節。

▲彰化市長林世賢與長者同樂。（圖／彰化市公所提供）

公所指出，有關禮金領取的方式，為順應時代潮流及尊重長者的意願，林世賢上任後指示，自2022年起，讓長者自願選擇採領現金或者用轉帳的方式；以今年為例，有22,822人選擇用轉帳、占74.87％，領現金的為7,660、占25.13％。

林世賢表示，現代醫療進步，長壽已非遙不可及，市公所的敬老禮金可讓長者「活的愈久、領的愈多」；除了老人福利之外，並強調，未來等彰化中友百貨正式營運後，公庫會有不少的權利金與盈餘收入，可望用來改善幼兒與年輕族群的福利，鼓勵年輕人生育。